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​РЖД оштрафовали за платный Wi-Fi в «Сапсанах»

26.01.2022 09:03
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ТАСС

Транспортная прокуратура добилась отмены включенной в билет на поезда «Сапсан» оплаты интернет-соединения через Wi-Fi. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, РЖД оштрафовали на 300 тыс. рублей в связи с нарушением прав пассажиров.

В ходе проверки транспортная прокуратура выяснила, что в стоимость билетов на рейсы «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург включена услуга по подключению к беспроводному Интернету. «При этом перевозчиком не обеспечена возможность бесперебойного пользования данной услугой, пассажир не информировался об этом. Кроме того, у пассажира отсутствовала возможность отказа от данной услуги», — отметила Короткова.

В связи с этими нарушениями транспортный прокурор в отношении ОАО «РЖД» возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества услуги при реализации услуги по предоставлению доступа в Интернет через Wi-Fi). По результатам его рассмотрения управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту РЖД назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, начальнику дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД» прокурором внесено представление.

«Принятыми мерами прокурорского реагирования услуга доступа в Интернет по технологии Wi-Fi внесена в перечень бесплатных услуг, предлагаемых в пути следования в поездах «Сапсан», — сказала представитель прокуратуры. Теперь пассажиру на электронную почту вместе с билетом дополнительно будет направляться бланк с указанием набора гарантированных услуг, входящих в стоимость билета. Эта информация будет дублироваться в информационном буклете для пассажиров, бортовом журнале, а также на информационном портале кассира при приобретении проездных документов в железнодорожных кассах дальнего следования.

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Комментарии

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-man-
-man-
26.01.2022 09:19
<p>У прокурорских в Сапсане вайфай отвалился. </p>
0
nApTu3aH
26.01.2022 10:31
<p>Учитывая, что у РЖД сейчас "гибкое" ценообразование и билет может стоить совершенно произвольных денег, эти суммы просто перестанут выделять в отдельный пункт, но цену не снизят. Ну, может, пять билетов на каждый рейс по минимальной цене продадут, чисто чтобы сохранить видимость.</p>
1
sukraloza
26.01.2022 16:48
<p>ну это расследование века. цены на ЖКХ и разгул преступности там нервно курят в сторонке.</p>
0

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