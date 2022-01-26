​РЖД оштрафовали за платный Wi-Fi в «Сапсанах»

Транспортная прокуратура добилась отмены включенной в билет на поезда «Сапсан» оплаты интернет-соединения через Wi-Fi. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, РЖД оштрафовали на 300 тыс. рублей в связи с нарушением прав пассажиров.



В ходе проверки транспортная прокуратура выяснила, что в стоимость билетов на рейсы «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург включена услуга по подключению к беспроводному Интернету. «При этом перевозчиком не обеспечена возможность бесперебойного пользования данной услугой, пассажир не информировался об этом. Кроме того, у пассажира отсутствовала возможность отказа от данной услуги», — отметила Короткова.

В связи с этими нарушениями транспортный прокурор в отношении ОАО «РЖД» возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества услуги при реализации услуги по предоставлению доступа в Интернет через Wi-Fi). По результатам его рассмотрения управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту РЖД назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, начальнику дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД» прокурором внесено представление.

«Принятыми мерами прокурорского реагирования услуга доступа в Интернет по технологии Wi-Fi внесена в перечень бесплатных услуг, предлагаемых в пути следования в поездах «Сапсан», — сказала представитель прокуратуры. Теперь пассажиру на электронную почту вместе с билетом дополнительно будет направляться бланк с указанием набора гарантированных услуг, входящих в стоимость билета. Эта информация будет дублироваться в информационном буклете для пассажиров, бортовом журнале, а также на информационном портале кассира при приобретении проездных документов в железнодорожных кассах дальнего следования.