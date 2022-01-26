Mastercard снизит тарифы за прием карт на Wildberries, Ozon и AliExpress

Международная платежная система Mastercard вслед за Visa снизит комиссии за прием карт к оплате для крупных онлайн-магазинов, то есть для Ozon, Wildberries, AliExpress и других, пишет РБК. С 31 января 2022 года размер межбанковской комиссии (интерчейнджа) составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж, говорится в информационном бюллетене, который Mastercard разослала банкам-эквайерам. Ее представитель сообщил, что платежная система «обновила программу межбанковских комиссий», не уточнив деталей. По словам одного из собеседников издания, ранее для крупного онлайн-бизнеса такие спецтарифы отсутствовали. Они будут действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте магазина.

С 1 февраля вступят в силу аналогичные льготные тарифы Visa. Размер интерчейнджа составит от 1,2% до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. Общий годовой объем онлайн-платежей в интернет-магазинах должен составлять от 25 млрд до 150 млрд рублей или больше (от этого зависит тариф). Также при оплате с помощью карты комиссии будут выше, с помощью мобильного кошелька (Apple Pay, Samsung Pay и т. п.) — ниже.

Лента новостей Visa снизила тарифы для Wildberries и Ozon за прием карт Международная платежная система Visa ввела специальные тарифы за прием карт к оплате для крупных онлайн-магазинов: теперь ее размер составит от 1,2% до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж, пишет РБК. Изменения вступают в силу 1 февраля 2022 года, говорится в бюллетене Visa. 12.11.2021 11:30

Изменения в тарифах произошли после спора Wildberries и западных платежных систем летом 2021 года. Wildberries объявила, что теперь при оплате покупок картами «Мир» через СБП или SberPay покупатели смогут сэкономить 2% от стоимости товаров. После начала акции на сайте маркетплейса появилась не скидка к цене товара при оплате российскими платежными системами, а надбавка в размере 2% при оплате картами международных систем. Visa и Mastercard увидели в этом введение дополнительных комиссий при оплате своими картами, что нарушает их правила. Wildberries несколько раз меняла описание цены на сайте и в итоге убрала надбавку при оплате картами обеих систем, оставив информацию о скидке. Сейчас никаких льгот при оплате через отечественные платежные сервисы у маркетплейса нет.