26 января. О чем пишут газеты

📰 Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны в начале нового года достигла 7,8%, пишут «Известия», уточняя, что это на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее, и вообще рекордный показатель с весны 2017 года. Однако в относительном выражении все куда менее привлекательно: ставка все еще на половину процентного пункта ниже уровня инфляции. По мнению экспертов, если в ближайшие недели не произойдет устойчивого замедления инфляции, то очень высока вероятность еще одного повышения ключевой ставки на заседании 11 февраля. Базовый сценарий — рост на 50 пунктов до 9%. Таким образом, на горизонте ближайших месяцев ожидается дальнейший подъем доходностей по вкладам.

📰 В первом полугодии 2022 года производитель компьютеров iRU, входящий в группу компаний Merlion, намерен начать продажи компьютеров на российских процессорах «Байкал-М» в рознице, пишут «Известия». Готовые компьютеры на отечественных процессорах впервые начнут продаваться в крупных розничных сетях, пока через дистрибуторские компании можно приобрести лишь сами процессоры и аксессуары для их инсталляции в индивидуальном порядке. Эксперты оценивают потенциальный спрос на такие компьютеры в миллионы единиц, часть из них может оказаться в квартирах госслужащих и сотрудников перешедших на «удаленку» компаний.

📰 Безвозмездные гранты бизнесу в размере одного минимального размера оплаты труда на зарплату сотрудникам из-за ноябрьского локдауна обошлись бюджету в 30,5 млрд рублей, пишут «Известия», уточняя, что сумма заключенных льготных кредитов под 3% оказалась на уровне 88,7 млрд рублей. Таким образом, прямая и косвенная поддержка бизнеса составила почти 120 млрд рублей. Дополнительная помощь для бизнеса будет рассматриваться, исходя из эпидемиологической ситуации и введения ограничений, федеральный локдаун сейчас не обсуждается, уточнили в МЭР.

📰 Внутренняя экономическая и политическая неопределенность в странах с переходной экономикой, среди которых и Россия, как правило, сдерживает приток прямых иностранных инвестиций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование группы экономистов, в числе которых сотрудники Банка Франции и Висконсинского университета. Значение глобальной неопределенности при этом всегда выше локальной, но сильнее это выражено только в развитых и бедных странах. Причина доковидного инвестиционного спада, по мнению авторов, кроется в беспрецедентно высоком уровне неопределенности в течение последних лет до 2019 года.

📰 В поисках защиты своих накоплений население поспешило на фондовый рынок, но выбор ценных бумаг на бирже очень широкий и не всегда понятно, какой именно финансовый инструмент стоит выбрать, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его словам, для защиты от инфляции инвесторам иногда рекомендуют покупать акции крупных компаний, в том числе из потребительского сектора, однако этот инструмент стоит рассматривать в качестве средства для защиты только на долгосрочном временном промежутке от нескольких лет и дольше. Эксперт советует присмотреться к ОФЗ-ИН и ИИС, результат которых менее рискованный.

📰 Гасить ипотеку досрочно можно частями или полностью, рассказала «Российской газете» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Она напомнила, что досрочное частичное погашение ипотеки позволяет уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. Для оформления частичного погашения долга необходимо заполнить заявление в банке при внесении денег, в котором в том числе указать сумму к погашению, пояснила Дайнеко. При частичном досрочном погашении можно либо уменьшить размер ежемесячного платежа, либо сократить срок кредитования, заключила она.

📰 Рекордно высокая инфляция, ожидания повышения ключевой ставки ФРС, новая волна коронавируса – на таком фоне ведущие индексы американского рынка с начала января понесли значительные потери, пишут «Ведомости». Промышленный индекс Dow Jones потерял 5,4%, S&P 500 упал на 7,5%, технологический NASDAQ – на 11,4%. Предыдущая неделя для американского рынка акций стала худшей с марта 2020 года, когда в мире началось распространение коронавируса. В связи с этим эксперты советуют провести корректировку соотношения долей акций и облигаций в портфеле до близкого к нейтральному (классическим считается соотношение 50/50) на время повышенной волатильности.