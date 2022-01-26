Основные фондовые торги в РФ стартовали в заметном плюсе, рубль слабеет

Российские фондовые индексы заметно повышаются в начале основных торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 325,94 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,53% — до отметки 1 329,64.

Сегодня утром, учитывая внешний фон, российские акции могут предпринять очередную попытку коррекционного роста, прогнозировал перед началом основной сессии главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.



«Однако в ходе сессии они вновь могут оказаться под давлением со стороны внешней конъюнктуры, в результате чего индексу Мосбиржи не удастся продемонстрировать существенного роста. Исключением может стать ситуация со снижением геополитической напряженности, что даст нашему рынку импульс к полноценному восстановлению. При этом в текущий момент основным выступает сценарий дальнейшего снижения индекса Мосбиржи с целями в районе 2 900—2 950 пунктов. Сигналом к его отмене может стать подъем рынка в район 3 400 пунктов», — написал эксперт в своем обзоре.

Рубль продолжил дешеветь к ключевым мировым валютам. На 9:49 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,7425 рубля (плюс 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,9825 рубля (плюс 18,25 копейки).

Определяющим фактором продолжает оставаться геополитическая ситуация, которая не позволяет рублю перейти к восстановлению, замечает аналитик. При этом с фундаментальной точки зрения более адекватными уровнями для доллара выступает диапазон 73—75 рублей за единицу американской валюты, подчеркивает он.

