СМИ узнали детали новых антироссийских санкций Евросоюза

Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России также в случае «ограничения поставок» газа, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников, знакомых с обсуждениями.

По словам чиновников, ЕС может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничения поставок газа».

По данным агентства, один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

«Некоторые крупные страны — члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая... послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов», — приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.