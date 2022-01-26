Эксперт: посуточная сдача квартиры в полтора раза выгоднее долгосрочной аренды

Сдавать квартиру посуточно примерно в полтора-два раза выгоднее, чем в долгосрочную аренду, рассказал «Российской газете» гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По словам Кузнецова, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве — 40 тыс. рублей в месяц, при краткосрочной аренде — около 3 тыс. рублей в сутки. При заполняемости в 70% арендодатель может в среднем зарабатывать 60—80 тыс. рублей. В регионах цены ниже, но пропорции примерно такие же, отметил он.

Как рассказал эксперт, в Челябинске и Волгограде однокомнатную квартиру можно снять, по данным SRG, в среднем за 12 тыс. рублей в месяц. В краткосрочную аренду «однушки» здесь сдаются за 2—2,2 тыс. рублей. В Казани ставки 20 тыс. и 3,2 тыс. рублей соответственно. При этом важно помнить о сезонности, добавил Кузнецов: спрос на жилье и доход в течение года варьируются. Но арендодатель может варьировать и цену, выравнивая эти колебания. Активными для посуточной аренды традиционно считаются январь, май, летние месяцы, сентябрь. Кроме того, собственник может менять цену в зависимости от числа жильцов, дня недели (будни или выходные), проведения в городе массовых мероприятий.

Гендиректор сервиса «Суточно.ру» напоминает, что перед тем как заняться посуточной арендой, нужно оценить, подходит ли квартира для этих целей. Самое главное — ее местоположение. При этом квартира не обязательно должна находиться в центре города. Если она расположена где-то в спальном районе, но недалеко есть крупные медицинские центры, вузы, стадионы или значимые культурные объекты, на нее также будет спрос. Арендовать жилье могут не только туристы, но и родственники пациентов, студенты, спортсмены, прибывшие на соревнования.

Кузнецов подчеркнул, что стандартный вариант для посуточной аренды — «однушка» или студия. Важно понимать, что альтернатива для арендатора в этом случае — номер в отеле. Поэтому квартиру нужно обустроить так, чтобы она не уступала гостинице: должен быть свежий ремонт, современная мебель, бытовая техника, необходимые принадлежности. Многие жильцы предпочтут квартиру с большой кроватью, а не диваном. Но наличие дополнительно и дивана станет преимуществом (в квартире сможет остановиться, например, семья с детьми). Очень важно наличие обустроенной кухни с плитой и микроволновой печью.

Главные критерии, на которые смотрят арендаторы при поиске жилья, по мнению эксперта: Wi-Fi, собственная кухня, фен и стиральная машина. Кроме того, потребуется купить постельное белье, полотенца, посуду, чайник, утюг с гладильной доской, шампунь и другие туалетные принадлежности. Также считается хорошим тоном позаботиться о таких мелочах, как салфетки, губки, соль, сахар, подсолнечное масло, чай, кофе. Это не влияет на то, выберут ли вашу квартиру при поиске, но очень вероятно, что гости это оценят и оставят о вашем жилье хорошие отзывы. А это привлечет новых гостей.

При подсчете будущих доходов нужно учесть и предстоящие расходы. В основном придется тратиться на коммунальные платежи, налоги (арендодатели регистрируются как самозанятые), мелкий ремонт и повседневные принадлежности. Некоторые владельцы, освоив сдачу в краткосрочную аренду, арендуют еще по несколько квартир, оговорив с владельцами, что будут сдавать их в субаренду. Тут нужно вычесть из доходов плату за аренду собственнику жилья и учесть, что ряд вопросов придется периодически решать с хозяином, заключил Кузнецов.