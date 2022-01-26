Эксперт: посуточная сдача квартиры в полтора раза выгоднее долгосрочной аренды

Сдавать квартиру посуточно примерно в полтора-два раза выгоднее, чем в долгосрочную аренду, рассказал «Российской газете» гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
По словам Кузнецова, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве — 40 тыс. рублей в месяц, при краткосрочной аренде — около 3 тыс. рублей в сутки. При заполняемости в 70% арендодатель может в среднем зарабатывать 60—80 тыс. рублей. В регионах цены ниже, но пропорции примерно такие же, отметил он.
Как рассказал эксперт, в Челябинске и Волгограде однокомнатную квартиру можно снять, по данным SRG, в среднем за 12 тыс. рублей в месяц. В краткосрочную аренду «однушки» здесь сдаются за 2—2,2 тыс. рублей. В Казани ставки 20 тыс. и 3,2 тыс. рублей соответственно. При этом важно помнить о сезонности, добавил Кузнецов: спрос на жилье и доход в течение года варьируются. Но арендодатель может варьировать и цену, выравнивая эти колебания. Активными для посуточной аренды традиционно считаются январь, май, летние месяцы, сентябрь. Кроме того, собственник может менять цену в зависимости от числа жильцов, дня недели (будни или выходные), проведения в городе массовых мероприятий.
Гендиректор сервиса «Суточно.ру» напоминает, что перед тем как заняться посуточной арендой, нужно оценить, подходит ли квартира для этих целей. Самое главное — ее местоположение. При этом квартира не обязательно должна находиться в центре города. Если она расположена где-то в спальном районе, но недалеко есть крупные медицинские центры, вузы, стадионы или значимые культурные объекты, на нее также будет спрос. Арендовать жилье могут не только туристы, но и родственники пациентов, студенты, спортсмены, прибывшие на соревнования.
Кузнецов подчеркнул, что стандартный вариант для посуточной аренды — «однушка» или студия. Важно понимать, что альтернатива для арендатора в этом случае — номер в отеле. Поэтому квартиру нужно обустроить так, чтобы она не уступала гостинице: должен быть свежий ремонт, современная мебель, бытовая техника, необходимые принадлежности. Многие жильцы предпочтут квартиру с большой кроватью, а не диваном. Но наличие дополнительно и дивана станет преимуществом (в квартире сможет остановиться, например, семья с детьми). Очень важно наличие обустроенной кухни с плитой и микроволновой печью.
Главные критерии, на которые смотрят арендаторы при поиске жилья, по мнению эксперта: Wi-Fi, собственная кухня, фен и стиральная машина. Кроме того, потребуется купить постельное белье, полотенца, посуду, чайник, утюг с гладильной доской, шампунь и другие туалетные принадлежности. Также считается хорошим тоном позаботиться о таких мелочах, как салфетки, губки, соль, сахар, подсолнечное масло, чай, кофе. Это не влияет на то, выберут ли вашу квартиру при поиске, но очень вероятно, что гости это оценят и оставят о вашем жилье хорошие отзывы. А это привлечет новых гостей.
При подсчете будущих доходов нужно учесть и предстоящие расходы. В основном придется тратиться на коммунальные платежи, налоги (арендодатели регистрируются как самозанятые), мелкий ремонт и повседневные принадлежности. Некоторые владельцы, освоив сдачу в краткосрочную аренду, арендуют еще по несколько квартир, оговорив с владельцами, что будут сдавать их в субаренду. Тут нужно вычесть из доходов плату за аренду собственнику жилья и учесть, что ряд вопросов придется периодически решать с хозяином, заключил Кузнецов.
Число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России достигло 4 млн человек, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 млрд рублей, при этом самозанятые сформировали более 610 млн чеков (средний чек составляет 1 446 рублей).24.01.2022 13:26