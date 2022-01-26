МЭР: льготные кредиты помогли сохранить 650 тыс. рабочих мест за два месяца

Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тыс. компаний и помогли сохранить около 650 тыс. рабочих мест, сообщили в Минэкономразвития, уточнив, что второй этап программы был запущен 1 ноября как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней.

За два месяца действия программы бизнес получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов. «В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. Им выдано 41,5 млрд рублей», — рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Среди получателей поддержки почти 4 тыс. малых предприятий в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники. Им было выдано 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей получили 2 тыс. стоматологических клиник. При этом основными получателями поддержки стали микро- и малые предприятия, их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%.

Кредитной поддержкой по программе ФОТ 3.0 также могли воспользоваться социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). С ними было заключено около 300 кредитных соглашений на сумму 2,7 млрд рублей. Наибольший объем поддержки получили предприниматели из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, республик Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей.

Кроме того, указывают в ведомстве, в рамках второго этапа ФОТ 3.0 для 13,5 тыс. компаний, которые взяли кредиты весной-летом 2021 года в рамках первого этапа программы, снизилась ежемесячная финансовая нагрузка за счет продления срока погашения кредита до одного года.

Уточняется, что для расширения доступа к банковским кредитам осенью прошлого года также был запущен механизм «зонтичных» поручительств. С его помощью малый и средний бизнес смог дополнительно привлечь свыше 25 млрд рублей. Ожидается, что эта мера поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта МСП под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, поможет бизнесу получить до 2024 года не менее 600 млрд рублей финансирования.