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Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

26.01.2022 12:02
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ТАСС

Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Решение принято единогласно, за принятие закона проголосовали 144 сенатора.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, сообщила ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера.

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Комментарии

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Steven Cohen
Steven Cohen
26.01.2022 15:36
<p>И это при 30процентной продуктовой инфляции как минимум вот осчастливили </p>
5
ugor
ugor
26.01.2022 15:57
<p>Сидит сборище миллиардеров и решают дать народу 50 рублей на батон хлеба....или не дать!)</p>
4

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