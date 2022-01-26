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Сенаторы одобрили закон о предоставлении Росстату обезличенных данных ПФР

26.01.2022 13:05
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ТАСС

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, обязывающий Пенсионный фонд России предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики.

Первоначально инициатива была разработана Кабмином в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, эта информация будет учитываться при формировании набора социально-экономических показателей. Принятый закон обязывает ПФР предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.

Как отмечается в пояснительных материалах, предложенная норма позволит повысить качество официальной статистической информации и снизить отчетную нагрузку на респондентов, «исключив дублирование представляемой ими отчетности, а также позволит сформировать набор новых индикаторов, дополняющих существующую систему показателей официального статистического учета».

«Необходимость предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную службу государственной статистики обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что такие данные позволяют установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.

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