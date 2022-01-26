Официальный курс доллара повысился на 30 копеек, евро — на 22

Банк России установил официальные курсы валют на 27 января.

Курс доллара вырос на 30,15 копейки, составив 78,9437 рубля (78,6422 рубля на 26 января). Курс евро увеличен на 22,25 копейки, до 89,1511 рубля (88,9286 рубля на 26 января).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 78,96 рубля (плюс 33 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,11 рубля (плюс 30 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 78,53—79,13 рубля за доллар и 88,78—89,37 рубля за евро.