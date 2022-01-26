​«Дальневосточная ипотека» может стать доступна врачам и учителям с апреля

Программа «Дальневосточная ипотека» может быть распространена на врачей и учителей с апреля, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, уточнив, что сейчас этот вопрос находится на согласовании в правительстве.



«Уже рядом ведомств согласовано. Поскольку есть поручение президента, я убежден, что правительство проведут все процедуры до середины весны. Будем целиться на апрель», — сказал министр.

Ранее в среду в рамках правительственного часа в Совете Федерации Чекунков сообщил, что программа «будет распространена также на врачей и учителей без ограничения по возрасту». «До сих пор льготные кредиты выдавались только молодым семьям до 35 лет», — добавил министр.

«Дальневосточная ипотека» под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту — участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Инвестиции в основной капитал на душу населения в Бурятии и Забайкальском крае после включения в состав Дальневосточного федерального округа в 2018 году выросли на 34% и 43% соответственно, заявил Чекунков.

«При активном содействии Совета Федерации в конце 2018 года Республика Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа. За прошедшие три года были созданы две новых территории опережающего развития («Забайкалье» и «Бурятия»), на которых реализуется 52 проекта, объем инвестиций составил более 80 миллиардов рублей. Инвестиции в основной капитал на душу населения выросли на 43% в Забайкалье и на 34% в Бурятии», — сказал он.

Министр добавил, что в двух регионах почти 7 тыс. человек получили бесплатные участки земли, более 5 тыс. семей воспользовались «Дальневосточной ипотекой».