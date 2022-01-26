Forbes: российские миллиардеры потеряли 28 млрд долларов

Падение фондовых индексов отразилось на состоянии богатейших бизнесменов России: так, совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 млрд долларов, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

Январь оказался одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. Массовые распродажи начались 13 января, когда после заявления российского МИДа о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности индекс Московской биржи упал более чем на 2%, при этом 18 января падение составило 6,5%. Последний раз индекс Мосбиржи сокращался более чем на 5% в начале пандемии коронавируса весной 2020 года.

Минувшие выходные не принесли инвесторам облегчения: в понедельник, 24 января, на волне неослабевающих геополитических рисков и сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины индекс Мосбиржи упал на 5,9%, опустившись ниже 3 300 пунктов и вернувшись таким образом к уровням годичной давности. Курс доллара поднимался выше 79 рублей, евро — 89 рублей.

В качестве точки отсчета выбрано 20 декабря 2021 года — на эту дату зафиксировали курсы валют и котировки акций для определения изменений состояния российских миллиардеров в 2021 году.

Состояние Дениса Свердлова сократилось больше других в относительном выражении — котировки производителя электромобилей Arrival с 20 декабря 2021 года рухнули на 46%. Падение состояния Свердлова не связано с геополитической напряженностью — акции его компании Arrival падают фактически с момента IPO в марте 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

На втором месте в этом списке основатель «Яндекса» Аркадий Волож, чье состояние сократилось на 26% (минус 600 млн долларов, до 1,7 млрд долларов). Замыкает тройку Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.

В общей сложности состояние снизилось у 76 россиян из 104, входящих в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes.