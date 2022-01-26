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Путин: рост ВВП в 2021 году составил примерно 4,5%

26.01.2022 14:26
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РИА Новости

По оценкам, рост ВВП РФ в 2021 году составил примерно 4,5%, заявил в среду, 26 января, президент России Владимир Путин.

«Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составил примерно 4,5%», — сказал он на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.

Накануне Международный валютный фонд дал такую же оценку роста российской экономики по итогам 2021 года после снижения на 2,7% в 2020 году. Кроме того, МВФ ухудшил прогноз на 2022 год по росту ВВП России до 2,8% с 2,9%, при этом улучшил ожидания на 2023-й — до 2,1% с 2%.

Пересмотр прогноза на 2022 год по сравнению с предыдущим, октябрьским, МВФ называет незначительным и объясняет его «слабым урожаем» и более серьезными, чем ожидалось, последствиями «третьей волны» пандемии коронавируса.

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Комментарии

4
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сказочныйД
26.01.2022 16:08
<p>зачем этот рост ВВП, если он только ухудшает уровень жизни народа</p>
4
SL/TP
26.01.2022 19:30
<p>Да этот "рост" уже давно по полочкам разобрали:</p>
<p></p>
<p>Наиболее серьезное исследование влияния санкций на экономический рост в России проводил МВФ. Он подготовил довольно детальный анализ, согласно которому введенные против России санкции обеспечивали снижение темпов экономического роста примерно на 1,5 процентных пункта ежегодно. </p>
<p></p>
<p>Таким образом, если сейчас среднегодовые темпы экономического роста в России составляют, допустим, полпроцента годовых, то без этих санкций они были бы около 2%.</p>
<p></p>
<p>Где эти 4,5%? В фантазиях и в желтых папках?</p>
<p></p>
<p>https://www.dw.com/ru/андрей-илларионов-санкции-на-российскую-экономику-наложил-владимир-путин/a-51757713</p>
1
miu_miu
miu_miu
27.01.2022 19:45
<p>За счёт чего у нас рост ВВП? За счет увеличения продаж сырья? Производства у нас давно нет.</p>
0

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