Путин: рост ВВП в 2021 году составил примерно 4,5%

По оценкам, рост ВВП РФ в 2021 году составил примерно 4,5%, заявил в среду, 26 января, президент России Владимир Путин.
«Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составил примерно 4,5%», — сказал он на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.
Накануне Международный валютный фонд дал такую же оценку роста российской экономики по итогам 2021 года после снижения на 2,7% в 2020 году. Кроме того, МВФ ухудшил прогноз на 2022 год по росту ВВП России до 2,8% с 2,9%, при этом улучшил ожидания на 2023-й — до 2,1% с 2%.
Пересмотр прогноза на 2022 год по сравнению с предыдущим, октябрьским, МВФ называет незначительным и объясняет его «слабым урожаем» и более серьезными, чем ожидалось, последствиями «третьей волны» пандемии коронавируса.
Комментарии
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<p>Наиболее серьезное исследование влияния санкций на экономический рост в России проводил МВФ. Он подготовил довольно детальный анализ, согласно которому введенные против России санкции обеспечивали снижение темпов экономического роста примерно на 1,5 процентных пункта ежегодно. </p>
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<p>Таким образом, если сейчас среднегодовые темпы экономического роста в России составляют, допустим, полпроцента годовых, то без этих санкций они были бы около 2%.</p>
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<p>Где эти 4,5%? В фантазиях и в желтых папках?</p>
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<p>https://www.dw.com/ru/андрей-илларионов-санкции-на-российскую-экономику-наложил-владимир-путин/a-51757713</p>