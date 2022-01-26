Путин: рост ВВП в 2021 году составил примерно 4,5%

По оценкам, рост ВВП РФ в 2021 году составил примерно 4,5%, заявил в среду, 26 января, президент России Владимир Путин.

«Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составил примерно 4,5%», — сказал он на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.

Накануне Международный валютный фонд дал такую же оценку роста российской экономики по итогам 2021 года после снижения на 2,7% в 2020 году. Кроме того, МВФ ухудшил прогноз на 2022 год по росту ВВП России до 2,8% с 2,9%, при этом улучшил ожидания на 2023-й — до 2,1% с 2%.

Пересмотр прогноза на 2022 год по сравнению с предыдущим, октябрьским, МВФ называет незначительным и объясняет его «слабым урожаем» и более серьезными, чем ожидалось, последствиями «третьей волны» пандемии коронавируса.