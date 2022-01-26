Лавров: Россия резко сокращает свои валютные резервы в долларах

Россия резко сокращает свои валютные резервы, которые хранятся в долларах, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.
«Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах, и это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов, — отметил глава МИД РФ. — Не только на Западе, в США начинают задаваться вопросом, где начнутся для них реальные проблемы, но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств».
По словам министра, разработанная ЦБ РФ система передачи финансовых сообщений не такая устоявшаяся, как SWIFT, но она работает. «Я думаю, что по этому пути мы должны идти, — добавил он. — Очень важно все-таки экономику не вывести из равновесия».
Лавров также подчеркнул, что США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару и сделать его рискованным для международных расчетов.
«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», — сказал он.
Комментарии
<p>Взамен Россия получает инфляцию ликвидности (наличности) на рынке Америки, но и как вариант отечественных держателей Американских активов. Может не напрямую, но косвенно все же.</p>
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<p>опять же - это мое размышление о ситуации. </p>
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<p>поэтому чем больше отдадут рублей за 1$ - тем лучше для бюджета РФ</p>