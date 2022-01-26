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Лавров: Россия резко сокращает свои валютные резервы в долларах

26.01.2022 14:41
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Источник
ТАСС

Россия резко сокращает свои валютные резервы, которые хранятся в долларах, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах, и это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов, — отметил глава МИД РФ. — Не только на Западе, в США начинают задаваться вопросом, где начнутся для них реальные проблемы, но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств».

По словам министра, разработанная ЦБ РФ система передачи финансовых сообщений не такая устоявшаяся, как SWIFT, но она работает. «Я думаю, что по этому пути мы должны идти, — добавил он. — Очень важно все-таки экономику не вывести из равновесия».

Лавров также подчеркнул, что США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару и сделать его рискованным для международных расчетов.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», — сказал он.

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Комментарии

8
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-man-
-man-
26.01.2022 15:15
<p>Можно подумать к деревяшке есть доверие хоть у кого-то.</p>
9
Steven Cohen
Steven Cohen
26.01.2022 15:34
<p>Ну и куда...в тугрики вложишься артист ...напугал со своим 1процентом мирового ВВП </p>
9
usera51
usera51
26.01.2022 15:44
<p> и правильно...</p>
1
ugor
ugor
26.01.2022 15:54
<p>В венесуэльские боливары,они говорят хорошо идут!))))</p>
9
Б.Е.С.
26.01.2022 15:55
<p>ну так-то исходя из внешней информации о рынке Америки - нац. валюта опускается как и фондовый рынок. То почему бы не дать возможность прикупить там актива за валюту ($), ровно по той цене, по которой рынок ее съест. т.е. купит.</p>
<p>Взамен Россия получает инфляцию ликвидности (наличности) на рынке Америки, но и как вариант отечественных держателей Американских активов. Может не напрямую, но косвенно все же.</p>
<p></p>
<p>опять же - это мое размышление о ситуации. </p>
<p></p>
<p>поэтому чем больше отдадут рублей за 1$ - тем лучше для бюджета РФ</p>
1

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