Путин: принимаются меры, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя комфортно в РФ

Власти России заинтересованы в том, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя в РФ максимально комфортно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний.

«Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские, бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно», — сказал глава государства. Он добавил, что в РФ «на системной основе принимаются меры для улучшения делового и инвестиционного климата».

«Большую роль в этом плане играет Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России, который уже 26 лет занимается совершенствованием условий предпринимательства», — считает президент.

Путин также обратил внимание на то, что в России регулярно проходят многочисленные экономические форумы, итальянские компании традиционно активно участвуют в их работе.

Поддержание макроэкономической стабильности в РФ остается приоритетом для властей страны, также заявил президент. «Полагаем, что ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание», — отметил он. «Вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах», — заметил Путин. По его оценке, «это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики».