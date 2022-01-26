Все новости

Путин: принимаются меры, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя комфортно в РФ

26.01.2022 15:00
1 813
3 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Власти России заинтересованы в том, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя в РФ максимально комфортно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний.

«Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские, бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно», — сказал глава государства. Он добавил, что в РФ «на системной основе принимаются меры для улучшения делового и инвестиционного климата».

«Большую роль в этом плане играет Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России, который уже 26 лет занимается совершенствованием условий предпринимательства», — считает президент.

Путин также обратил внимание на то, что в России регулярно проходят многочисленные экономические форумы, итальянские компании традиционно активно участвуют в их работе.

Поддержание макроэкономической стабильности в РФ остается приоритетом для властей страны, также заявил президент. «Полагаем, что ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание», — отметил он. «Вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах», — заметил Путин. По его оценке, «это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики».

По оценкам, рост ВВП РФ в 2021 году составил примерно 4,5%, заявил в среду, 26 января, президент России Владимир Путин.

 26.01.2022 14:26

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Igors83
Igors83
26.01.2022 16:26
<p>Ага, новые требования МВД к иностранцам сдавать каждые 3 месяца полный курс обследований и анализов - это, конечно, принятые на системной основе меры для улучшения делового и инвестиционного климата:D</p>
2
Kontrobasova
Kontrobasova
26.01.2022 18:59
<p>Так ему у нас и так з-сь. Сколько процентов всех пищевых производств в России принадлежит (так или иначе) иностранцам? А в деревообработке? А в лесозаготовке? А мутные иностранные "директора - смотрящие" в крупнейших АО? А уничтоженный в угоду западным и восточным концернам отечественный автопром? Все давно продано под патриотический рев дудок и стук барабанов.</p>
3

Материалы по теме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий