Газпромбанк выделил ГК «ФСК» 14 млрд рублей на строительство жилищного комплекса

Газпромбанк предоставил финансирование в объеме 14 млрд рублей группе компаний «ФСК» для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса Rotterdam на юге Москвы, сообщила пресс-служба кредитной организации.

ЖК Rotterdam возводится в районе Нагатино-Садовники рядом с набережной Москвы-реки в пешей доступности от метро «Нагатинская». На земельном участке площадью 1,79 га девелопер построит пять башен высотностью 20—29 этажей. Предусмотрены также встроенно-пристроенные помещения для дошкольных групп на 150 мест, подземный паркинг на 286 машино-мест и помещения под торгово-сервисные предприятия.

При организации финансирования были применены такие инструменты, как бридж-финансирование, проектное финансирование строительства и кредитование под будущую прибыль проекта, уточнил руководитель дирекции финансирования проектов в недвижимости Газпромбанка Александр Саможенков. Он уточнил, что строительство ведется с использованием механизма эскроу.