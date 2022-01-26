Только один человек из топ-десятки миллиардеров разбогател после обвала на рынке акций

Уоррен Баффет — единственный человек в топ-десятке миллиардеров, чье состояние с начала 2022 года выросло, пишет РБК со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires Index. С начала года на американском рынке акций наблюдаются распродажи, а индекс S&P 500, который включает акции 500 крупнейших американских компаний из различных секторов экономики, потерял уже 8,6%. В январе из-за распродаж на рынке акций десять богатейших людей мира потеряли в общей сложности 155 млрд долларов.

При этом состояние генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway увеличилось на 2,56 млрд долларов — до 112 млрд на 26 января. Этому способствовал рост котировок акций его холдинга Berkshire Hathaway, сообщило издание Markets Insider. Акции Berkshire класса A выросли в цене примерно на 2% в этом месяце, а рыночная капитализация компании увеличилась до 686,8 млрд долларов. По информации издания, сейчас Баффету принадлежит около 239 тыс. акций Berkshire класса A на сумму около 109 млрд долларов. Он занимает седьмое место в мире по размеру состояния.

Баффет пережил спад на фондовом рынке лучше, чем его коллеги-миллиардеры. Капитал конкурентов Баффета из списка самых богатых людей мира в январе уменьшился. Состояние генерального директора Tesla Илона Маска, который занимает первое место в списке, сократилось на 32,9 млрд долларов, до 237 млрд, на фоне падения акций производителя электромобилей в этом месяце на 13%. Основатель Amazon Джефф Безос потерял с начала года 27,4 млрд, а его состояние сократилось до 165 млрд долларов из-за падения стоимости акций компании Amazon в этом году на 16%.

Генеральный директор французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и бывший генеральный директор Стив Балмер, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Meta (бывший Facebook) Марк Цукерберг и председатель Oracle Ларри Эллисон также оказались в минусе из-за резкого снижения стоимости их акций в этом месяце.

За исключением Баффета, состояния девяти самых богатых мультимиллиардеров в этом году сократились в среднем на 17,5 млрд долларов. Тем не менее в общей сложности их капитал составляет около 1,23 трлн долларов.

Перспектива сохранения инфляции на высоком уровне и ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США в этом году стимулировали инвесторов выводить свои деньги из высоко оцененных акций роста и вместо этого вкладывать их в стабильные и более дешевые акции, такие как бумаги Berkshire Hathaway, поясняет Markets Insider.

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway владеет множеством предприятий «реальной экономики», включая страховую компанию Geico, производителя конфет See's Candies и железнодорожную компанию Burlington Northern. Компании Баффета также принадлежат крупные пакеты акций в Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Kraft Heinz. В результате многие инвесторы рассматривают акции Berkshire Hathaway как безопасное место для хранения своих денег, пишет Markets Insider. В январе акции Apple потеряли 12%, бумаги American Express выросли в цене на 3%, акции Bank of America подешевели на 1,6%, бумаги Coca-Cola подорожали почти на 1%, а акции Kraft Heinz прибавили 0,2%.



По результатам III квартала 2021 года общий доход компании Berkshire Hathaway вырос на 12% и составил около 71 млрд долларов на фоне восстановления дочерних предприятий от последствий пандемии. При этом чистая прибыль компании упала на 66% и составила менее 11 млрд. Объем наличных средств холдинга Berkshire Hathaway вырос до рекордных 149 млрд долларов. Финансовый отчет за весь 2021 год Berkshire планирует опубликовать 26 февраля. Кроме того, компания намерена провести очную ежегодную встречу акционеров 30 апреля.