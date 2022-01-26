Центробанк увидел проинфляционные риски в стратегиях компаний по адаптации к пандемии

Ряд долгосрочных изменений в организации бизнеса, вызванных последствиями COVID-19, будут связаны с ростом издержек предприятий, что создает проинфляционные риски. Об этом говорится в аналитической записке ЦБ «Изменение бизнес-процессов после пандемии COVID-19», подготовленной по итогам опроса промышленных предприятий в мае — июне 2021 года.

По данным обследования, к середине 2021 года 67% опрошенных компаний вышли на докризисный уровень выручки. При этом только 32% предприятий полностью адаптировались к новым условиям. Основные ограничения были связаны с нарушением цепочек поставок сырья и материалов, с высокой неопределенностью ситуации при принятии стратегических решений и дефицитом квалифицированных кадров.

В числе выводов опроса указано, что пандемия усилила риски роста разрыва производительности между компаниями (в том числе между экспортерами и неэкспортерами). Также отмечается, что необходимость адаптации к новым условиям стимулировала компании к инвестициям в нематериальные активы (IT и цифровизацию), но ускорение цифровизации в стратегиях развития предприятий на 2022 год отходит на второй план. В среднесрочной и долгосрочной перспективах ряд производителей для повышения своей финансовой устойчивости предусматривают сокращение инвестиционных программ и накопление финансовой подушки безопасности.

«Пандемия вызвала масштабные изменения в бизнес-моделях российских компаний. Долгосрочные последствия в связи с COVID-19 коснутся в основном управления персоналом (отметили 77% предприятий), финансовой устойчивости (65%), поставок сырья и материалов (61%). Изменения бизнес-процессов в области корпоративной инфраструктуры и управления продажами будут носить менее масштабный характер — их планирует провести каждое второе предприятие. При этом долгосрочные последствия перестройки организации бизнеса, вызванные эпидемией, в наибольшей степени затронут экспортеров, что <...> позволит им приобрести еще большую устойчивость в постковидный период», — отмечается в обзоре.

Согласно опросу, после пандемии новые тенденции в сфере управления персоналом закрепятся в корпоративной практике у 77% компаний. В частности, 48% опрошенных предприятий планируют усилить акцент на защите здоровья и безопасности сотрудников.

Кроме того, если в 2020—2021 годах политика промышленных предприятий в отношении занятости характеризовалась высокой интенсивностью набора персонала в условиях кадрового дефицита, то в дальнейшем компании намерены провести оптимизацию должностных обязанностей с целью сокращения числа сотрудников — как указывает ЦБ, об этом заявили 28% респондентов. Оптимизация штата позволит уменьшить расходы, в том числе связанные с обеспечением безопасности персонала, и повысить эффективность трудового коллектива. Прошедшая в период пандемии автоматизация отдельных рабочих процессов и передача непрофильных задач на аутсорсинг также будут способствовать сокращению численности сотрудников организации. Для удержания действующих работников 27% предприятий планируют увеличение фонда оплаты труда, а 18% — повышение их уровня квалификации.

«Реализация такой стратегии представляется особенно актуальной в условиях дефицита рабочих рук. В случае успеха это позволит снизить проинфляционные риски, связанные с рынком труда», — рассуждают в Центробанке.

Там также отмечают, что результаты опроса не подтвердили предположение о том, что удаленная работа останется в трудовой практике промышленных предприятий и после пандемии. На долгосрочном горизонте лишь 11% респондентов ожидают перевода части сотрудников на дистанционный формат на постоянной основе. Между тем в ЦБ считают, что использование гибких форматов работы для отдельных категорий сотрудников могло бы принести значительный положительный эффект для промышленного сектора, связанный прежде всего с расширением возможностей найма высококвалифицированного персонала из регионов.

В числе прочего опрос показал, что 65% предприятий намерены провести долгосрочные изменения в сфере сохранения финансовой устойчивости. Среди наиболее распространенных последствий пандемии оказалось повышение маржинальности продаж и увеличение нормы прибыли (об этом заявили 28% предприятий в целом по выборке). Рост маржинальности за счет увеличения наценки товаров несет риски повышенного роста цен, предупреждает ЦБ.

«Порядка 24% предприятий будут накапливать финансовую подушку на случай новых кризисов, что может отвлекать ресурсы от инвестиций в развитие. В совокупности с ожидаемым сокращением среднесрочных или долгосрочных инвестиционных программ (отметили 22%) это формирует факторы, которые будут оказывать негативное влияние на инвестиционную активность промышленных предприятий в ближайшие годы», — указано в обзоре.

Как следствие пандемии, формируются новые тенденции в области организации закупок сырья и материалов, обращает внимание ЦБ. Это прежде всего выражается в увеличении на предприятиях нормы запасов сырья и материалов (отметили 31%). Около 26% предприятий заинтересованы в диверсификации структуры поставщиков, что будет способствовать устойчивости бизнеса к рискам срыва поставок. Трудности с импортом сырья и материалов в период пандемии будут способствовать локализации цепочек поставок. Однако эта тенденция может не получить широкого распространения: переориентироваться на отечественных поставщиков планируют только 21% предприятий, что, возможно, связано с отсутствием отечественных аналогов нужной продукции при высокой зависимости российской промышленности от импорта комплектующих, следует из материала.



«Кризис вызвал существенные долгосрочные изменения. В новой реальности компании будут стремиться к пересмотру существующей бизнес-модели, которая будет направлена на снижение рисков, прежде всего в области обеспечения безопасности сотрудников, обеспечения финансовой устойчивости предприятия и повышения надежности цепочек поставок. Соответствующие этим приоритетам изменения, такие как увеличение расходов на защиту здоровья и безопасности сотрудников, увеличение ФОТ для удержания существующих кадров, повышение маржинальности продаж и увеличение нормы запасов, потребуют дополнительных издержек предприятий и могут выступать в качестве проинфляционных факторов», — заключает Центробанк.