Российские фондовые индексы выросли по итогам основных торгов

Основные фондовые торги в РФ завершились в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 3,04% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 357,66 пункта. Индекс РТС повысился на 2,13% — до отметки 1 324,4.

Акции «Норникеля» подорожали на 2,79%, «Полюса» — на 0,75%, «ЛУКОЙЛа» и «Яндекса» — на 0,49%, МТС — на 0,05%. Бумаги «Магнита» снизились в цене на 1,48%, VK — на 0,88%, «Газпрома» — на 0,18%, СберБанка — на 0,13%, Московской биржи — на 0,01%.



«Рынок акций РФ в среду заметно вырос. На площадке появились покупатели, которые эффективно воспользовались стабилизацией внешнего фона и начали приобретать то, что выглядит экстремально дешево», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



По ее словам, «геополитический фактор никак не нормализовался, но в имеющемся виде уже учтен в биржевых котировках».

«Инвесторы продуктивно использовали ожидания снижения напряженности геополитического фактора и выкупали то, что ранее значительно подешевело. Дополнительную поддержку покупателям оказала стабилизация настроений на внешних рынках капитала», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Завтра отечественный рынок может попытаться продолжить восстановление», — прогнозирует главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Из факторов риска он отмечает итоги заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в среду вечером, а также очередную порцию негативных геополитических новостей.

