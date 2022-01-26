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Рубль рухнул по итогам основной валютной сессии и продолжает дешеветь

26.01.2022 19:30
3 708
8 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль значительно подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил почти 79,86 рубля, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 90,16 рубля (плюс 1,35 рубля).

В ходе сессии было проведено 69,3 тыс. сделок с долларом на 3,7 млрд долларов и 7,2 тыс. сделок с евро на 340 млн евро. Курсовые диапазоны составили от 78,53 до почти 80 (79,9975) рублей за доллар и от 88,78 до 90,25 рубля за евро.

«Россиянину» не помогла ни дорогая нефть, ни локальный спад интереса к геополитике», — констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Локальная стабилизация геополитического фона и внешней конъюнктуры рубль не спасла, инвесторы по-прежнему симпатизируют иностранным валютам», — отмечает и старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

По словам Бодровой, «вечерняя сессия может быть нервной — завершается заседание ФРС США, к нему сейчас прикован максимум внимания».

Уточним, что на вечерней сессии рубль продолжает дешеветь: на 19:20 доллар стоил уже 80,16 рубля (плюс 1,53 рубля), евро — 90,43 рубля (плюс 1,63 рубля).

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Комментарии

8
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сказочныйД
26.01.2022 19:52
<p>покупайте ОФЗ и делайте вклады с путинским налогом</p>
8
usera51
usera51
26.01.2022 20:02
<p> бывает</p>
1
msi.inc
msi.inc
26.01.2022 20:28
<p>Никаких позывов для укрепления деревянного нет. Даже растущая нефть не в силах ему хоть как-то помочь. У кого имеется под подушкой много долларов, можно поздравить с прибылью)). У меня друг так квартиру купил в 15.С деревом давно всё уже понятно, одни очень очумелые ручёнки сделали и страну и его изгоем в мировом пространстве.</p>
9
Sappynoff
26.01.2022 21:38
<p>Не рухнул, а отрицательно подпрыгнул. Хвала отличной внешней политике. </p>
6
Бамбр
27.01.2022 02:35
<p>Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!</p>
3

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