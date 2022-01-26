Рубль рухнул по итогам основной валютной сессии и продолжает дешеветь

Рубль значительно подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил почти 79,86 рубля, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 90,16 рубля (плюс 1,35 рубля).

В ходе сессии было проведено 69,3 тыс. сделок с долларом на 3,7 млрд долларов и 7,2 тыс. сделок с евро на 340 млн евро. Курсовые диапазоны составили от 78,53 до почти 80 (79,9975) рублей за доллар и от 88,78 до 90,25 рубля за евро.

«Россиянину» не помогла ни дорогая нефть, ни локальный спад интереса к геополитике», — констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Локальная стабилизация геополитического фона и внешней конъюнктуры рубль не спасла, инвесторы по-прежнему симпатизируют иностранным валютам», — отмечает и старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

По словам Бодровой, «вечерняя сессия может быть нервной — завершается заседание ФРС США, к нему сейчас прикован максимум внимания».



Уточним, что на вечерней сессии рубль продолжает дешеветь: на 19:20 доллар стоил уже 80,16 рубля (плюс 1,53 рубля), евро — 90,43 рубля (плюс 1,63 рубля).