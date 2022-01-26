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«Европлан» и «АльфаСтрахование» предлагают продукт «СуперКаско»

26.01.2022 20:30
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
АльфаСтрахование

Лизинговая компания «Европлан» совместно с компанией «АльфаСтрахование» начинает продажи продукта «СуперКаско».

Как поясняется в сообщении лизингодателя, продукт является расширенной версией программы страхования «Каско» и защищает не только автотранспорт, но и ответственность лизингополучателя.

В число дополнительных возможностей, доступных для застрахованных по продукту «СуперКаско», входят:

  • страхование водителя и пассажиров от несчастного случая;
  • выплата без снижения страховой суммы за счет износа на каждый год при полном уничтожении транспортного средства;
  • расширенная страховая выплата без справок.

Программа «СуперКаско» доступна для нового автотранспорта — как личного, так и коммерческого.

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