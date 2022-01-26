«Европлан» и «АльфаСтрахование» предлагают продукт «СуперКаско»

Лизинговая компания «Европлан» совместно с компанией «АльфаСтрахование» начинает продажи продукта «СуперКаско».

Как поясняется в сообщении лизингодателя, продукт является расширенной версией программы страхования «Каско» и защищает не только автотранспорт, но и ответственность лизингополучателя.

В число дополнительных возможностей, доступных для застрахованных по продукту «СуперКаско», входят:

страхование водителя и пассажиров от несчастного случая;

выплата без снижения страховой суммы за счет износа на каждый год при полном уничтожении транспортного средства;

расширенная страховая выплата без справок.

Программа «СуперКаско» доступна для нового автотранспорта — как личного, так и коммерческого.