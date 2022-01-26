«Европлан» и «АльфаСтрахование» предлагают продукт «СуперКаско»

Лизинговая компания «Европлан» совместно с компанией «АльфаСтрахование» начинает продажи продукта «СуперКаско».
Как поясняется в сообщении лизингодателя, продукт является расширенной версией программы страхования «Каско» и защищает не только автотранспорт, но и ответственность лизингополучателя.
В число дополнительных возможностей, доступных для застрахованных по продукту «СуперКаско», входят:
- страхование водителя и пассажиров от несчастного случая;
- выплата без снижения страховой суммы за счет износа на каждый год при полном уничтожении транспортного средства;
- расширенная страховая выплата без справок.
Программа «СуперКаско» доступна для нового автотранспорта — как личного, так и коммерческого.