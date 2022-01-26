Госдума утвердила увеличение порога по выручке компаний в целях антимонопольного контроля

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении с 400 млн до 800 млн рублей предельного значения размера выручки для отнесения хозяйствующего субъекта к лицам, занимающим доминирующее положение на рынке. Документ, инициированный правительством РФ, вносит соответствующие поправки в законы «О защите конкуренции» и «Об основах регулирования торговой деятельности в РФ», сообщает ТАСС.

Сейчас установленные законом о защите конкуренции запреты на злоупотребление доминирующим положением и заключение антиконкурентных соглашений не применяются к хозяйствующим субъектам, выручка которых не превышает 400 млн рублей. Вместе с тем предельные значения дохода малых предприятий составляют 800 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

Согласно закону, не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта — юридического лица, учредителем которого являются одно физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает 800 млн рублей.

Документ также предусматривает повышение пороговых значений размера активов хозяйствующих субъектов за последний календарный год с 400 млн до 800 млн рублей, при которых к таким хозяйствующим субъектам не будут применяться требования антимонопольного законодательства по согласованию сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций.



Документ был разработан в соответствии с поручением президента РФ.