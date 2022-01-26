МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

Министерство внутренних дел подготовило проект постановления правительства с предложением разрешить регистрацию автомобилей граждан в многофункциональных центрах госуслуг. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как сообщает РБК, документ вносит изменения в правила государственной регистрации транспортных средств.

«Регистрационные подразделения осуществляют регистрацию транспортных средств самостоятельно, а также во взаимодействии ‎со специализированными организациями <...> либо ‎с многофункциональными центрами предоставления государственных ‎и муниципальных услуг, с которыми территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации заключены соглашения», — говорится в проекте постановления.

Регистрировать автомобили через МФЦ правительство разрешило 21 августа 2020 года. «Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Однако осуществлять регистрацию все равно должны были сотрудники ГИБДД.

«Сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — разъяснили тогда в МВД.

C 1 января 2020 года в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Ставить машины на учет разрешили у дилера в автосалоне. Чтобы получить номерные знаки, обращаться в ГИБДД при этом не нужно.



Также возможность регистрировать новые автомобили появилась у заводов-изготовителей. Они вместе с дилерами работают с необходимыми для регистрации документами от имени владельца и передают их в автоинспекцию через портал госуслуг. Для проведения операций доверенному лицу нужно предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.