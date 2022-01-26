Все новости

МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

26.01.2022 20:49
1 328
Время прочтения: 2 минуты
Источник
РБК

Министерство внутренних дел подготовило проект постановления правительства с предложением разрешить регистрацию автомобилей граждан в многофункциональных центрах госуслуг. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как сообщает РБК, документ вносит изменения в правила государственной регистрации транспортных средств.

«Регистрационные подразделения осуществляют регистрацию транспортных средств самостоятельно, а также во взаимодействии ‎со специализированными организациями <...> либо ‎с многофункциональными центрами предоставления государственных ‎и муниципальных услуг, с которыми территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации заключены соглашения», — говорится в проекте постановления.

Регистрировать автомобили через МФЦ правительство разрешило 21 августа 2020 года. «Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Однако осуществлять регистрацию все равно должны были сотрудники ГИБДД.

«Сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — разъяснили тогда в МВД.

C 1 января 2020 года в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Ставить машины на учет разрешили у дилера в автосалоне. Чтобы получить номерные знаки, обращаться в ГИБДД при этом не нужно.

Также возможность регистрировать новые автомобили появилась у заводов-изготовителей. Они вместе с дилерами работают с необходимыми для регистрации документами от имени владельца и передают их в автоинспекцию через портал госуслуг. Для проведения операций доверенному лицу нужно предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Власти изучают возможности регулирования виртуальной реальности
«Русский Стандарт» предложил бизнесу прием Mastercard на смартфоне с введением ПИН-кода
Эксперты назвали компании с признаками экосистем
CloudPayments начала принимать бесконтактную оплату Apple Pay по картам «Мир»