ФРС США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых

Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25%, как и ожидалось рынком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — отмечается в сообщении американского регулятора.

При этом в актуальных условиях, связанных с уровнем инфляции, значительно превышающим 2%, и сильными показателями на рынке труда, в ближайшее время будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам, добавили в ФРС.



Федрезерв намерен продолжить сокращение объема программы выкупа активов и завершить ее в марте. Так, начиная с февраля ФРС будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 20 млрд долларов ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней мере на 10 млрд долларов ежемесячно.