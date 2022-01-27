Количество клиентов банка «Уралсиб» из сегмента малого бизнеса выросло за 2021 год на 12%

Банк «Уралсиб» подвел итоги работы по направлению малого бизнеса в 2021 году. По итогам года количество активных клиентов из сегмента малого бизнеса превысило 123 тыс., увеличившись с начала года на 11,8%.

Портфель кредитов малому бизнесу вырос до 12,2 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 29 млрд рублей, общий объем пассивов — более 74 млрд рублей.

В настоящий момент банк активно реализует программу по цифровизации продуктов и процессов для малого бизнеса. Доля клиентов, обслуживающихся удаленно, к настоящему моменту составила свыше 62%, доля счетов, открываемых удаленно, — более 15%, проникновение нового мобильного приложения — 36%, доля обращений в чатах — свыше 22%.

В 2021 году были открыты первые бизнес-центры по малому бизнесу в новом формате в крупных городах, запущен ряд новых трансакционных продуктов, в том числе цифровые и премиальные бизнес-карты, оптимизирован процесс открытия расчетных счетов (теперь открытие расчетного счета в банке занимает около 15 минут), проведена трансформация процессов обслуживания и продаж в контакт-центре для бизнеса.



«Мы высоко оцениваем результаты работы в сегменте малого бизнеса в 2021 году, — отметил заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Евгений Абузов. — Задачами на 2022 год являются дальнейшее развитие клиентской базы и повышение доли банка на рынке в сегменте малого бизнеса, развитие омниканального подхода в привлечении и обслуживании клиентов. Мы нацелены на предоставление нашим клиентам востребованных цифровых продуктов и процессов, повышение качества обслуживания».