Рубль движется разнонаправленно, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Рубль теряет позиции к доллару и укрепляется к евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 79,6275 рубля, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 89,3525 рубля (минус 4,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 79,445—79,69 рубля за доллар и 89,2075—89,4 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:16 теряет 1,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 309,54 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.