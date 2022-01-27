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Минстрой заявил о необходимости доработки предложения риелторов тратить пенсию на покупку жилья

27.01.2022 08:41
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Известия

Минстрой наконец отреагировал на идею, которую правительству предложили крупные игроки на рынке риелторских услуг: позволить россиянам потратить пенсионные накопления на покупку жилья, дома или земельного участка, пишут «Известия», уточняя, что идея требует проработки.

По заявлению пресс-службы министерства, трата пенсионных накоплений — чувствительный вопрос для большинства россиян. Следовательно, любые кардинальные инициативы следует рассматривать только после детальной проработки, с участием других органов власти и общественных объединений. При этом министерство пообещало тщательно проанализировать инициативу и сформировать аргументированную позицию.

По мнению заместителя директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяны Школьной, вопрос действительно требует тщательной и глубокой проработки. «Беспокойство представителей рынка жилой недвижимости относительно уровня платежеспособного спроса населения оправданно», — отметила она, добавив, что при этом обеспечивать стабильность рынка недвижимости следует другими способами.

25.01.2022 08:32

Школьная пояснила, что есть два основных инструмента улучшения жилищных условий — аренда и ипотека, их и нужно совершенствовать. «Помимо обозначенных основных инструментов для граждан действуют льготные программы, целью которых является улучшение жилищных условий, эти программы тоже будут развиваться», — подчеркнула эксперт.

Прогнозируя, как изменится рынок жилья, аналитик признает, что предлагаемое решение сможет поддержать спрос на рынке, но незначительно. Нельзя игнорировать и риски. «Одновременно такая мера может добавить финансовых проблем пенсионерам, учитывая невысокий уровень финансовой грамотности населения», — сказала Школьная.

Эксперт обратила внимание, что в мировой практике есть эффективные инструменты, которые могли бы прижиться на российской почве. «Если же рассматривать идею использования пенсий для покупки недвижимости с целью инвестиций, то это уже другой вопрос. Но тут тоже «изобретение велосипедов» непродуктивно. Рынку недвижимости, включая сегмент жилья, нужны системные меры развития, а не разовые акции. В зарубежной практике, например, есть эффективный инструмент, который многие используют с целью пенсионных накоплений, — фонды недвижимости. Внедрение этого инструмента в том виде, в котором он применен на Западе, могло бы и спрос поддержать, и повысить надежность пенсионных накоплений», — заключила она.

Однако генеральный директор ИК «Универ Капитал» Асхат Сагдиев саму по себе инициативу взять у Пенсионного фонда свою будущую пенсию взаймы для покупки жилья считает достаточно элегантной и очень привлекательной. «Кроме того, это могло бы дать новый драйвер для роста цен на жилье, повысить заинтересованность россиян в получении белых зарплат, позволить гражданам напрямую распоряжаться своими пенсионными накоплениями», — уточнил эксперт.

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Комментарии

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Arsen2013
27.01.2022 11:20
<p>Неужели у нас в стране есть россияне, у которых есть заметные (по сравнению со стоимостью жилья) пенсионные накопления?</p>
0

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