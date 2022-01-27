Все новости

«Госуслуги» и «ВКонтакте» будут доступны даже при нулевом балансе

27.01.2022 08:45
1 293
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

«Социальная сеть «ВКонтакте» соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате. Наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включенным в перечень. Таким образом обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов», — пояснили в правительстве.

«Госуслуги» и «ВКонтакте» будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего Интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

Напомним, ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее 5 тыс. аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше 5 млн пользователей. Среди обязательных критериев для соцсети указывается наличие 5 тыс. аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов (Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Пятница!», ТНТ и другие).

По итогам заседания правительственной комиссии Роскомнадзор должен в течение семи дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ. До 15 мая 2022 года Минцифры проанализирует трафик, который обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться сервисами.

Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 году, когда проект «Доступный Интернет» был запущен по поручению президента в рамках эксперимента.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Власти изучают возможности регулирования виртуальной реальности
«Русский Стандарт» предложил бизнесу прием Mastercard на смартфоне с введением ПИН-кода
Эксперты назвали компании с признаками экосистем
CloudPayments начала принимать бесконтактную оплату Apple Pay по картам «Мир»