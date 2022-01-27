«Госуслуги» и «ВКонтакте» будут доступны даже при нулевом балансе

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

«Социальная сеть «ВКонтакте» соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате. Наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включенным в перечень. Таким образом обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов», — пояснили в правительстве.



«Госуслуги» и «ВКонтакте» будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего Интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

Напомним, ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее 5 тыс. аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше 5 млн пользователей. Среди обязательных критериев для соцсети указывается наличие 5 тыс. аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов (Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Пятница!», ТНТ и другие).

По итогам заседания правительственной комиссии Роскомнадзор должен в течение семи дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ. До 15 мая 2022 года Минцифры проанализирует трафик, который обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться сервисами.

Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 году, когда проект «Доступный Интернет» был запущен по поручению президента в рамках эксперимента.

