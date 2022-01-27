Бизнес просит льготы вместо «налога на дивиденды»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в презентации, представленной на заседании в объединении, предложил отказаться от идеи штрафов за чрезмерные выплаты дивидендов и ввести комплекс льгот, которые простимулируют бизнес больше вкладывать, чем платить акционерам, пишут «Ведомости».

Так, предлагается ввести универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их осуществления; продлить действие преференциального режима региональных инвестиционных проектов (РИП) на более длительный период, например до 2050 года; изменить подход к учету амортизации; понизить так называемый порог стратегического владения компанией с 50% до 10%; повысить эффективность механизма действующего регионального инвестиционного вычета: покрывать по крайней мере 2/3 доходов, которые субъекты недополучают из-за предоставления льготы; разрешить компаниям списывать убытки от незавершенного строительства в случаях, если проект пришлось прекратить по объективным обстоятельствам.

В презентации РСПП подчеркивается, что привязка ставки по налогу на прибыль к уровню дивидендов за прошедшие периоды противоречит Налоговому кодексу, который фактически запрещает повышать ставку ретроактивно, на результаты прошедших периодов; кроме того, инициатива не согласуется с поручением президента: в послании Федеральному собранию Владимир Путин предлагал поощрять компании реинвестировать прибыль, а не распределять ее в виде платежей акционерам.

По мнению экспертов, ключевая идея РСПП в том, чтобы снизить налоговую нагрузку на тех, кто инвестирует, и не повысить тем, кто не инвестирует, поэтому предлагаемые меры следует рассматривать в комплексе; речь о создании условий, при которых дивиденды, с одной стороны, распределялись бы большему количеству корпоративных акционеров, а с другой — у них было бы больше мотивации реинвестировать полученные доходы. По сути, в предложениях РСПП речь идет о методе пряника, противопоставляемом методу кнута, при котором на бизнес возлагается дополнительное финансовое бремя в случае решения о немедленном распределении дивидендов; при этом метод поощрений зачастую оказывается более эффективным, считают эксперты.