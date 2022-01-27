27 января. О чем пишут газеты

📰 Власти обсуждают введение льготных кредитов для энергетиков на «зеленую» модернизацию, пишут «Известия» со ссылкой на письмо бюджетного департамента Минприроды в Минпромторг. Согласно проекту «Чистый воздух», компании должны переоборудовать объекты для снижения выбросов в атмосферу. По оценкам экспертов, в целом по стране на это может потребоваться около 1 трлн рублей. Льготные займы позволят повысить скорость и эффективность модернизации предприятий, ТЭЦ и других объектов, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха, отметили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Представители энергобизнеса меру также поддержали.

📰 Золото остается привлекательным для инвесторов и торгуется выше 1 800 долларов за унцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор аналитиков Bank of America, уточняя, что при этом реальная 10-летняя доходность и индекс доллара DXY в сравнении с 2021 годом растут. Так, реальная 10-летняя доходность выросла с минимального значения (минус 1,25%) в 2021-м до минус 0,54%, а DXY — с 89,5 до 95,7. По оценкам экспертов, средняя цена золота в 2022 году составит 1 925 долларов за унцию, а в 2023 году — 2 100 долларов за унцию. В 2024-м банк ожидает снижения курса золота до 1 945 долларов за унцию, а в 2025 и 2026 годах — повышения до 1 958 долларов и 1 969 долларов за унцию соответственно.

📰 Минэнерго не поддерживает большинство предложений «Роснефти» по снижению цен на электроэнергию для промышленности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы министерства Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку. Из письма следует, что рост цен в основном вызван увеличением стоимости энергомощности из-за надбавок, введенных правительством. Минэнерго выступает против появления новых надбавок, если те не связаны с финансированием энергетики, и против введения тарифов на энергию АЭС. Генерирующие компании отмечают, что для отказа от нерыночных надбавок нужна системная реформа рынка.



📰 Эмитенты и профучастники рынка не поддерживают расширение объема инсайдерской информации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос Национального совета финансового рынка. Только 36% организаций используют дополнительный перечень, а две трети респондентов сочли требование о наличии такого списка нецелесообразным, за исключением случаев, где это «необходимо объективно». Эксперты называют текущее регулирование «исключительно мягким», не наблюдая давления на компании со стороны регулятора. Но текущий подход, по их мнению, несет риски, и по мере развития рынка законодательство нужно ужесточить.



📰 В период повышенной турбулентности на российском фондовом рынке инвесторы увеличили объемы торгов ценными бумагами российских эмитентов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию, предоставленную торговыми площадками. Средние ежедневные объемы в режиме основных торгов на них достигли 200 млрд рублей, что почти в 1,4–1,5 раза выше, чем среднедневные объемы в ноябре-декабре. При этом на «СПБ бирже» объемы торгов в январе составили в среднем 1,5 млрд долларов в день, лишь на 10% превысив показатель декабря и оказавшись ниже среднедневного объема торгов в ноябре.

📰 По базовому сценарию в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,5%, а Китай по размеру экономики обгонит Евросоюз, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение аналитиков PwC. Также на этот год придется начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, Великобритании и в большинстве развивающихся стран, уверены эксперты. Основным риском для базового сценария в PwC ожидаемо считают омикрон-штамм, который способен снизить темпы восстановления мирового ВВП до 4%. В России среднегодовой темп роста реального ВВП в 2022 году, по прогнозу PwC, снизится до 3% с 3,9% в 2021 году, а в 2023–2027 годах — до 1,7%.

📰 Резкий скачок цен на нефть — реакция рынка на геополитическую напряженность и политические решения лидеров стран, в том числе касающиеся «озеленения экономик», рассказали главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин и доктор экономических наук Валентин Катасонов «Известиям». Надоршин допускает, что снижение уровня геополитической напряженности приведет к довольно сильной корректировке цен на нефть. То же случится и с курсом рубля, так как его толкают вниз те же факторы, которые провоцируют рост цен на нефть, подытожил экономист.