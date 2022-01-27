Фонд защиты прав дольщиков переименовали в Фонд развития территорий

Фонд защиты прав дольщиков в рамках реформы институтов развития официально переименован в Фонд развития территорий. В скором времени к нему будет присоединен Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Фонд дольщиков официально переименован в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». Совсем скоро начнется его реорганизация, и к нему будет присоединен Фонд содействия реформированию ЖКХ. Проведение данных мероприятий осуществляется в рамках реформы институтов развития», — написал Хуснуллин на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что решения по восстановлению прав обманутых дольщиков будут приниматься с той же регулярностью, с которой это происходит сейчас. «Снижать темпы решения проблемы дольщиков мы не намерены!» — заявил вице-премьер.

Главным преимуществом реорганизации, по его словам, станет то, что теперь фонд будет не только решать проблемы пострадавших дольщиков, но также сможет с учетом накопленного опыта заниматься вопросами комплексного развития территорий. Благодаря этому, как отметил Хуснуллин, удастся выйти «на новый уровень человекоориентированности в строительстве».

«Фонд сможет выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, осуществлять строительный контроль. То есть фонд будет контролировать объект на всех этапах строительства. Фонд сможет защищать права и законные интересы дольщиков и в целом заниматься вопросами развития территорий, а также содействовать модернизации ЖКХ», — пояснил вице-премьер.

Закон о создании Фонда развития территорий принят в конце 2021 года. Отмечалось, что новая структура объединит функции Фонда защиты прав дольщиков и Фонда ЖКХ и сохранит правопреемственность обязательств этих двух институтов. Хуснуллин сообщал, что организационные вопросы создания Фонда развития территорий планируется решить к 1 марта 2022 года.