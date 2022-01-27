Прибыль Deutsche Bank составила рекордные 2,5 млрд евро в 2021 году

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank добился в 2021 году рекордно большой за последние десять лет чистой прибыли в размере 2,5 млрд евро. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении банка.

По его информации, прибыль до налогообложения в прошлом году составила 3,4 млрд евро, что почти в три раза больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль достигла 2,5 млрд евро, что более чем в четыре раза выше по сравнению с 2020 годом и является самым высоким показателем с 2011 года. В IV квартале прошлого года данный показатель до налогообложения составил 82 млн евро, сократившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«В 2021 году мы увеличили нашу чистую прибыль в четыре раза и добились лучшего результата за последние десять лет <...>. Мы рады возобновить распределение капитала среди наших акционеров, как мы и обещали летом 2019 года», — отметил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. По его словам, «прогресс в преобразовании фининститута и финансовые показатели в 2021 году обеспечивают надежную отправную точку для достижения рентабельности основного капитала на уровне 8% в 2022 году».

Deutsche Bank является одним из крупнейших транснациональных банков. Он имеет представительства более чем в 70 странах мира. На территории Германии насчитывается около 500 отделений Deutsche Bank.