Почта России вложит 4 млрд рублей в повышение заработных плат

Почта России сообщила о повышении в январе 2022 года минимальных окладов. Как уточнили в компании, изменение затронуло 136 тыс. человек, из которых более 65% — это почтальоны, операторы и сортировщики. В течение 2022 года компания направит на эту программу более 4 млрд рублей.

«Ежемесячный доход сотрудников, которые получали минимальные оклады, возрос в среднем на 7,7%, при этом у почтальонов зарплаты увеличились в среднем на 8,4%, у операторов — на 7,7%, а у сортировщиков — на 8,1%. Речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании — такие ставки есть как среди производственного персонала, так и среди офисных сотрудников региональных управлений федеральной почтовой связи», — поясняется в сообщении.

Также в 28 регионах РФ Почта России установила максимальные северные надбавки вне зависимости от фактического стажа работы. Участниками программы стали около 2 тыс. человек, чьи зарплаты возросли в среднем на 30%. В основном это молодые специалисты, которые недавно закончили учебу. В 2022 году «Почта» направит на повышение северных надбавок 56 млн рублей.

«Почта — это в первую очередь люди, которые каждый день помогают нашим клиентам по всей стране. Поэтому улучшение условий труда — наш главный приоритет. Мы ежегодно повышаем зарплаты массовому персоналу и не прекращали это делать даже во время пандемии. В 2022 году мы также установили максимальные северные надбавки для людей со стажем работы меньше пяти лет, это улучшит условия труда для молодых специалистов в нашей компании», — прокомментировала заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам Почты России Ирина Козина.

Среди прочего сообщается, что предыдущее повышение минимальных окладов «Почта» провела в июле 2021 года. Оно затронуло 138 тыс. сотрудников, оклады которых увеличились в среднем на 10%. Затраты компании на эту программу составили более 2 млрд рублей. А в 2019—2020 годах Почта России направила более 12 млрд рублей на повышение заработных плат для 264 тыс. почтальонов, операторов, водителей и сортировщиков. Их доходы, по данным компании, возросли в среднем на 20%.