Все новости

Почта России вложит 4 млрд рублей в повышение заработных плат

27.01.2022 11:07
1 254
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Почта России сообщила о повышении в январе 2022 года минимальных окладов. Как уточнили в компании, изменение затронуло 136 тыс. человек, из которых более 65% — это почтальоны, операторы и сортировщики. В течение 2022 года компания направит на эту программу более 4 млрд рублей.

«Ежемесячный доход сотрудников, которые получали минимальные оклады, возрос в среднем на 7,7%, при этом у почтальонов зарплаты увеличились в среднем на 8,4%, у операторов — на 7,7%, а у сортировщиков — на 8,1%. Речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании — такие ставки есть как среди производственного персонала, так и среди офисных сотрудников региональных управлений федеральной почтовой связи», — поясняется в сообщении.

Также в 28 регионах РФ Почта России установила максимальные северные надбавки вне зависимости от фактического стажа работы. Участниками программы стали около 2 тыс. человек, чьи зарплаты возросли в среднем на 30%. В основном это молодые специалисты, которые недавно закончили учебу. В 2022 году «Почта» направит на повышение северных надбавок 56 млн рублей.

«Почта — это в первую очередь люди, которые каждый день помогают нашим клиентам по всей стране. Поэтому улучшение условий труда — наш главный приоритет. Мы ежегодно повышаем зарплаты массовому персоналу и не прекращали это делать даже во время пандемии. В 2022 году мы также установили максимальные северные надбавки для людей со стажем работы меньше пяти лет, это улучшит условия труда для молодых специалистов в нашей компании», — прокомментировала заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам Почты России Ирина Козина.

Среди прочего сообщается, что предыдущее повышение минимальных окладов «Почта» провела в июле 2021 года. Оно затронуло 138 тыс. сотрудников, оклады которых увеличились в среднем на 10%. Затраты компании на эту программу составили более 2 млрд рублей. А в 2019—2020 годах Почта России направила более 12 млрд рублей на повышение заработных плат для 264 тыс. почтальонов, операторов, водителей и сортировщиков. Их доходы, по данным компании, возросли в среднем на 20%.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей