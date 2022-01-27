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Банк России: объем наличных денег в обращении составляет 14,1 трлн рублей

27.01.2022 11:56
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3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Объем наличных денег в обращении на 1 января 2022 года составил 14,1 трлн рублей, что на 0,7 трлн рублей, или почти 5%, больше показателя годом ранее, свидетельствуют данные обзора Банка России «Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2022 года».

В общем количестве банкнот выросла доля пятитысячных купюр (с 31% до 33%), при этом уменьшилась доля банкнот в 1 тыс. рублей (с 23% до 22%) и 500 рублей (с 8% до 7%).

«Ситуация со спросом на наличные в 2021 году приближалась к средним значениям прошлых лет, наблюдались в основном сезонные колебания объема наличных в обращении. В декабре отмечался традиционный предновогодний всплеск спроса, что в целом соответствовало прогнозу Банка России», — отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

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Комментарии

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Б.Е.С.
27.01.2022 12:46
<p>закономерно. </p>
<p>бедные беднеют - там 5000 не надо, там в обороте до 500 руб. и пластик</p>
<p>богатые богатеют - там 5000 надо и пластик</p>
<p></p>
<p>расслоение однако.</p>
1
ugor
ugor
27.01.2022 23:12
<p>Если в стране ходят денежные знаки,то у кого то их имеется много!)</p>
0
sergg65
sergg65
27.01.2022 23:47
<p>Сегодня некто спросил меня на улице : " Брат , дай 20 рублей " .</p>
<p>Я ему ответил : " Брат , неужели я похож на того у кого есть наличные ? "</p>
<p>Некто , смущенно , буркнул : " Извини , брат ."</p>
0

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