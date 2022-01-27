Банк России: объем наличных денег в обращении составляет 14,1 трлн рублей

Объем наличных денег в обращении на 1 января 2022 года составил 14,1 трлн рублей, что на 0,7 трлн рублей, или почти 5%, больше показателя годом ранее, свидетельствуют данные обзора Банка России «Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2022 года».

В общем количестве банкнот выросла доля пятитысячных купюр (с 31% до 33%), при этом уменьшилась доля банкнот в 1 тыс. рублей (с 23% до 22%) и 500 рублей (с 8% до 7%).

«Ситуация со спросом на наличные в 2021 году приближалась к средним значениям прошлых лет, наблюдались в основном сезонные колебания объема наличных в обращении. В декабре отмечался традиционный предновогодний всплеск спроса, что в целом соответствовало прогнозу Банка России», — отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.