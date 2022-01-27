ЕЦБ запросил у банков данные о готовности к отключению России от SWIFT

Должностные лица Европейского центрального банка попросили кредитные организации, представленные в России, указать, как они справятся с разными сценариями, например с отключением РФ от SWIFT, на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает газета Financial Times.

«Должностные лица ЕЦБ попросили ознакомить их с подробностями того, как банки справятся с разными сценариями, такими как решение отключить Россию от SWIFT», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на осведомленные источники.

Отмечается, что ЕЦБ предупредил кредиторов, представленных в России, о необходимости приготовиться к введению международных санкций, если «Москва нападет на Украину».

По данным газеты, ЕЦБ также потребовал информацию о связях на Украине и в РФ от банков Deutsche Bank и ING.