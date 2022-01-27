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ЕЦБ запросил у банков данные о готовности к отключению России от SWIFT

27.01.2022 12:28
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РИА Новости

Должностные лица Европейского центрального банка попросили кредитные организации, представленные в России, указать, как они справятся с разными сценариями, например с отключением РФ от SWIFT, на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает газета Financial Times.

«Должностные лица ЕЦБ попросили ознакомить их с подробностями того, как банки справятся с разными сценариями, такими как решение отключить Россию от SWIFT», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на осведомленные источники.

Отмечается, что ЕЦБ предупредил кредиторов, представленных в России, о необходимости приготовиться к введению международных санкций, если «Москва нападет на Украину».

По данным газеты, ЕЦБ также потребовал информацию о связях на Украине и в РФ от банков Deutsche Bank и ING.

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Комментарии

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x4all
x4all
27.01.2022 13:37
<p>Пусть ЕЦБ спросит сам себя КАК ОНИ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА И НЕФТИ ? Вменяемые люди ещё остались на западе ???</p>
1
sukraloza
27.01.2022 13:53
<p>Скорей бы отключили уже, пожалуйста, отключите раису от всего!</p>
1
SL/TP
27.01.2022 20:12
<p>x4all,</p>
<p>как как... Налом хоспода кремлёвцы! И берите что дают, а то и этого скоро лишитесь, как афганцы в прошлом году! Помните, как самолет с баксами назад Штаты развернули, когла талибы стали входить в Кабул в августе прошлого года, аль память коротка? </p>
0

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