Forbes назвал крупнейших рантье России

Рынок коммерческой недвижимости восстанавливается так медленно, что рантье занялись жильем, пишет Forbes, публикуя при этом новый рейтинг крупнейших рантье России.

Так, первое место в рейтинге занимает ГК «Киевская площадь», которая уже много лет лидирует в подборке. Так, в 2021 году «Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов стали владельцами 10% акций девелоперской компании «Самолет», которая застраивает Подмосковье жилыми микро­районами. Ранее, в ноябре 2021 года, «Киевская площадь» объявила, что строит очередной кластер «Депо Три вокзала». В отличие от первого «Депо» на Лесной улице здесь будет не только фудмолл, но и офисы. Кроме того, в 2021 году общая площадь коммерческой недвижимости компании увеличилась до 3,9 млн кв. метров. Численность сотрудников — 27 тыс. человек.

Второе место в рейтинге — у ГК «Ташир». В марте 2021 года «Ташир» начал проектировать столичный МФЦ, в августе открыл новый корпус «РИО» в Тамбове, который стал крупнейшим ТРЦ в регионе. На стадии строительства у компании 18 объектов, в том числе четыре транспортно-пересадочных узла в Москве, выставочный кластер на ВДНХ, театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Выручка «Ташира» по итогам 2021 года составила 195,3 млрд рублей. Сюда входят такие направления, как девелопмент, энергетика, медицина, общепит и др.

Холдинг «Сафмар» расположился на третьей строчке рейтинга. В 2021 году в Москве компания открыла «Смоленский пассаж 2» на Садовом кольце возле Арбата. Якорным арендатором стал «Стокманн». Арендуемая площадь нового объекта составила 24 тыс. кв. метров, 9 тыс. кв. метров при этом занимают офисы, 10 тыс. кв. метров — торговые точки и 2 тыс. кв. метров — кинотеатр. Общая площадь принадлежащей структурам «Сафмара» коммерческой недвижимости превышает 3 млн кв. метров.

Четвертую строчку рейтинга заняла Gleden Invest Group. В планах компании строительство горнолыжного курорта стоимостью 10 млрд рублей в поселке Шерегеш в Кемеровской области. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечен на 2025—2026 годы. Также утвержден проект строительства бизнес-центра на проспекте Вернадского в Москве. Площадь проекта составит 80 тыс. кв. метров, он станет крупнейшим офисным объектом в портфеле девелопера. Инвестиции в проект оцениваются в 8 млрд рублей.

Замыкает пятерку лидеров Ingka Centres, которая в России развивает 14 центров под брендом «Мега». Компания входит в Ingka Group (владелец розничной сети IKEA) и управляет 47 торговыми центрами площадью около 4 млн кв. метров в 15 странах. Весной Ingka Group приобрела у компании «Солар Системс» доли по 49% акций в восьми солнечных электростанциях. Целиком все восемь станций оцениваются в 21 млрд рублей. Электростанции будут обеспечивать энергией все магазины IKEA в России.

По итогам года в Москве открылось 14 торговых центров, их площадь на 37,4% больше, чем в 2020 году, подсчитал управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. Но многие объекты стоят свободные: вакантность достигает 15% (+3,2 п. п. к 2020 году). При этом из 14 торговых центров только один можно назвать сравнительно крупным: активнее всего развиваются небольшие районные торговые центры, а не мегамоллы. «Сегмент торговых центров получил двойной удар. Первый был выражен в оборотах интернет-торговли, подавляющих розничный офлайн, второй — в локдауне, ограничениях и прочих последствиях ковида», — пояснил управляющий партнер IPG.Estate Иван Починщиков.