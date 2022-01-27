Forbes назвал крупнейших рантье России

Рынок коммерческой недвижимости восстанавливается так медленно, что рантье занялись жильем, пишет Forbes, публикуя при этом новый рейтинг крупнейших рантье России.
Так, первое место в рейтинге занимает ГК «Киевская площадь», которая уже много лет лидирует в подборке. Так, в 2021 году «Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов стали владельцами 10% акций девелоперской компании «Самолет», которая застраивает Подмосковье жилыми микрорайонами. Ранее, в ноябре 2021 года, «Киевская площадь» объявила, что строит очередной кластер «Депо Три вокзала». В отличие от первого «Депо» на Лесной улице здесь будет не только фудмолл, но и офисы. Кроме того, в 2021 году общая площадь коммерческой недвижимости компании увеличилась до 3,9 млн кв. метров. Численность сотрудников — 27 тыс. человек.
Второе место в рейтинге — у ГК «Ташир». В марте 2021 года «Ташир» начал проектировать столичный МФЦ, в августе открыл новый корпус «РИО» в Тамбове, который стал крупнейшим ТРЦ в регионе. На стадии строительства у компании 18 объектов, в том числе четыре транспортно-пересадочных узла в Москве, выставочный кластер на ВДНХ, театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Выручка «Ташира» по итогам 2021 года составила 195,3 млрд рублей. Сюда входят такие направления, как девелопмент, энергетика, медицина, общепит и др.
Холдинг «Сафмар» расположился на третьей строчке рейтинга. В 2021 году в Москве компания открыла «Смоленский пассаж 2» на Садовом кольце возле Арбата. Якорным арендатором стал «Стокманн». Арендуемая площадь нового объекта составила 24 тыс. кв. метров, 9 тыс. кв. метров при этом занимают офисы, 10 тыс. кв. метров — торговые точки и 2 тыс. кв. метров — кинотеатр. Общая площадь принадлежащей структурам «Сафмара» коммерческой недвижимости превышает 3 млн кв. метров.
Четвертую строчку рейтинга заняла Gleden Invest Group. В планах компании строительство горнолыжного курорта стоимостью 10 млрд рублей в поселке Шерегеш в Кемеровской области. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечен на 2025—2026 годы. Также утвержден проект строительства бизнес-центра на проспекте Вернадского в Москве. Площадь проекта составит 80 тыс. кв. метров, он станет крупнейшим офисным объектом в портфеле девелопера. Инвестиции в проект оцениваются в 8 млрд рублей.
Замыкает пятерку лидеров Ingka Centres, которая в России развивает 14 центров под брендом «Мега». Компания входит в Ingka Group (владелец розничной сети IKEA) и управляет 47 торговыми центрами площадью около 4 млн кв. метров в 15 странах. Весной Ingka Group приобрела у компании «Солар Системс» доли по 49% акций в восьми солнечных электростанциях. Целиком все восемь станций оцениваются в 21 млрд рублей. Электростанции будут обеспечивать энергией все магазины IKEA в России.
По итогам года в Москве открылось 14 торговых центров, их площадь на 37,4% больше, чем в 2020 году, подсчитал управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. Но многие объекты стоят свободные: вакантность достигает 15% (+3,2 п. п. к 2020 году). При этом из 14 торговых центров только один можно назвать сравнительно крупным: активнее всего развиваются небольшие районные торговые центры, а не мегамоллы. «Сегмент торговых центров получил двойной удар. Первый был выражен в оборотах интернет-торговли, подавляющих розничный офлайн, второй — в локдауне, ограничениях и прочих последствиях ковида», — пояснил управляющий партнер IPG.Estate Иван Починщиков.
Падение фондовых индексов отразилось на состоянии богатейших бизнесменов России, поэтому совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 млрд долларов, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.26.01.2022 14:19
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<p>Все эти люди - не рантье ...</p>