МИнБанк улучшил условия по ипотечным продуктам

Московский Индустриальный Банк снизил до 20% размер первоначального взноса по ипотеке на приобретение квартир и апартаментов по программам, не требующим документального подтверждения дохода. Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, это «Новостройка по 2-м документам» и «Готовое жилье по 2-м документам».

В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. В рамках данных программ ипотека оформляется на срок от трех до 30 лет. Получить кредит можно по ставке от 10%.

Получить консультацию и оставить заявку на ипотеку возможно в любом офисе МИнБанка, на официальном сайте банка или по телефону.