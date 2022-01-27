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МИнБанк улучшил условия по ипотечным продуктам

27.01.2022 12:47
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Московский Индустриальный Банк снизил до 20% размер первоначального взноса по ипотеке на приобретение квартир и апартаментов по программам, не требующим документального подтверждения дохода. Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, это «Новостройка по 2-м документам» и «Готовое жилье по 2-м документам».

В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. В рамках данных программ ипотека оформляется на срок от трех до 30 лет. Получить кредит можно по ставке от 10%.

Получить консультацию и оставить заявку на ипотеку возможно в любом офисе МИнБанка, на официальном сайте банка или по телефону.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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