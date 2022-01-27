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В Подмосковье предприниматели смогут безвозмездно получить землю под агробизнес

27.01.2022 13:02
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ТАСС

Власти Московской области запускают новую программу поддержки предпринимателей с выделением в безвозмездное пользование от 10 га земли под аграрные проекты. Об этом в четверг в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы подготовили специальную программу для того, чтобы инвесторы получали дополнительные стимулы для организации там [в отдаленных территориях Подмосковья] рабочих мест. Более того, часто эти территории аграрные. Для этого мы в этом году будем предоставлять от 10 гектаров земли совершенно бесплатно под защищенные инвестпроекты. Для чего? Для того, чтобы фермерское хозяйство, агробизнес у нас приживались. Мы видим его рентабельность, привлекательность. Наша задача — создать все без исключения условия», — сказал Воробьев.

Как отмечается в Telegram-канале губернатора, программа будет называться «Подмосковные 10 гектаров». Сельхозпроизводителям в безвозмездное пользование будут предоставляться земельные участки. В рамках пилота мера заработает в трех территориях: Серебряных Прудах, Лотошине и Шатуре.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
28.01.2022 00:20
<p>В Лотошино фины покупали землю под коровники . Продержались 2 года . Это до ковида . Ну не принимает земля русская аграриев ...</p>
0

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