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Медведев: экономика России сможет жить без доллара, заменив его на евро или юань

27.01.2022 13:11
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Источник
ТАСС

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что при необходимости Россия сможет обойтись без долларовых платежей и заменить их на платежи в евро или юанях. Такое мнение он высказал в интервью российским СМИ.

«Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», — заявил Медведев. «Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — добавил он.

Политик также пояснил, что Россия достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается. «Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты: фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно», — рассказал он, подчеркнув, что речь идет о том, чтобы внутри этой корзины сделать определенное перераспределение.

Говоря о конвертируемости рубля, Медведев заметил, что пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой. «О конвертируемости рубля. Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают — а их все равно будут покупать, — то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и все», — сказал он.

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Комментарии

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Б.Е.С.
27.01.2022 15:48
<p>да тут надо дальше и шире смотреть на картину развития:</p>
<p></p>
<p>Уйдет главнокомандующий со своего поста и не будет контролировать внешнюю политику и бздец Государству. Порвут на куски прихлебалы:</p>
<p>- СЗФО и ЦФО продадут ЕС</p>
<p>- СКФО, ЮФО, ПФО, УФО продадут ОАЭ</p>
<p>- СФО, ДФО продадут Китаю</p>
<p></p>
<p>не поленятся даже новые границы прописать, чтобы и паспорта РФ анулировать ибо у самих и детей уже с нужной локацией (регистрацией) в сейфах лежат.</p>
<p></p>
0
Б.Е.С.
27.01.2022 16:34
<p>ибо </p>
<p>1. массовый товарный рынок - проиграли и давно</p>
<p>2. финансовый и денежный рынок - проиграли и давно</p>
<p>3. человеческий капитал - сами на корню обесценили и уничтожили приходящей из вне ересью и пропитым мозгом</p>
<p></p>
<p>1. человек вырвавшийся на хорошее место за границу и с хорошим меркам по тем меркам - назад не вернется</p>
<p>2. капитал выведенный в ино банк - будет направляться ровно туда где выгодно, и не обязательно в РФ</p>
<p>3. капитал выведенный в ино бизнес - будет так же решать стоящие задачи у организации и в рамках нац. законов ино Государства, но не как в рамках РФ</p>
0
Steven Cohen
Steven Cohen
27.01.2022 17:43
<p>Доброе утро ...проснулся </p>
1
47439
27.01.2022 17:53
<p>Евро уж 20 лет как Евро, </p>
<p>а про рубль что ?</p>
0
SL/TP
27.01.2022 20:18
<p>Экономика КНДР тоже живёт без долларов США, но только там, чтобы что-то достать даже съедобное надо платить твердой валютой - или кто-то в этом сомневается? Ну что - хотите как там? </p>
0

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