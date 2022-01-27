Медведев: экономика России сможет жить без доллара, заменив его на евро или юань

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что при необходимости Россия сможет обойтись без долларовых платежей и заменить их на платежи в евро или юанях. Такое мнение он высказал в интервью российским СМИ.

«Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», — заявил Медведев. «Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — добавил он.

Политик также пояснил, что Россия достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается. «Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты: фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно», — рассказал он, подчеркнув, что речь идет о том, чтобы внутри этой корзины сделать определенное перераспределение.

Говоря о конвертируемости рубля, Медведев заметил, что пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой. «О конвертируемости рубля. Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают — а их все равно будут покупать, — то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и все», — сказал он.