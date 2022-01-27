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Официальный курс доллара вырос менее чем на 1 копейку, евро — снизился на 68 копеек

27.01.2022 13:59
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 28 января.

Курс доллара повысился на 00,33 копейки, составив 78,947 рубля (78,9437 рубля на 27 января). Курс евро снизился на 68,31 копейки, до 88,468 рубля (89,1511 рубля на 27 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,6 рубля (минус 81 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,99 рубля (минус 1 рубль 41 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 78,32—79,74 рубля за доллар и 87,7—89,46 рубля за евро.

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Комментарии

1
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Б.Е.С.
27.01.2022 17:37
<p>а что толку?</p>
<p></p>
<p>на период 18.00 по МСК - рубль уже на отметке 77,5-78.</p>
<p></p>
<p>прям можно предположить, что банк JP Morgan - выступил в роли медведя и стал продавать рубли. </p>
<p>тем самым ломая стоп-сигналы и гоня рубль в цене (уменьшая количество рублей в стоимости 1$) и выкупая подешману $</p>
<p></p>
0

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