В Москве можно будет дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный при симптомах ОРВИ

Москвичи с симптомами острой респираторной вирусной инфекции смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный. Об этом сообщается на сайте правительства и мэра столицы.

«В Москве продолжается рост заболеваемости COVID-19. Чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, изданы указ мэра Москвы и соответствующий приказ департамента здравоохранения Москвы, согласно которым в столице жители с ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный», — отмечается в сообщении.

Как поясняется, теперь у людей с симптомами ОРВИ есть три варианта действий.

Во-первых, пациенты могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение EMIAS.info или mos.ru.

Во-вторых, можно получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.

«С 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут без посещения поликлиники удаленно получить первичную аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю», — разъясняет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В-третьих, если москвичу с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, но он не в состоянии посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.

В мэрии напоминают, что ранее в столице был упрощен порядок закрытия больничного для пациентов с коронавирусом и ОРВИ: после карантина и при отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно. Врач из поликлиники позвонит пациенту и проведет консультацию. Если состояние здоровья позволяет его выписать, больничный закроют дистанционно и автоматически направят документ работодателю. Если у пациента остались симптомы и он не готов выходить на учебу или работу, больничный дистанционно продлят.

Также с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, с 26 января срок карантина по коронавирусу для этой группы граждан сокращен с 14 дней до семи. Новые правила распространяются на всех, кто получил предписание Роспотребнадзора до 26 января. Если гражданину, который контактировал с заболевшими COVID-19, больничный был оформлен с 15 по 21 января, его автоматически закроют 27 января. Это позволит людям подготовиться к более раннему выходу на работу. Если больничный оформили после 21 января, его закроют на седьмой день.



Сокращение карантина для контактных лиц также распространяется на школьные классы и группы детских садов, где карантин длится уже семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновлены 26 или 27 января по решению учебных заведений. По инициативе родителей действующий карантин можно продлить до предписанных ранее 14 дней.