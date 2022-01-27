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Эксперты призвали повысить спрос на специальности в сфере ЖКХ и престиж отрасли

27.01.2022 17:11
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ТАСС

Специальности в сфере ЖКХ пока еще мало востребованы среди российских абитуриентов, при этом уровень зарплат в отрасли составляет 40—60% от средних по регионам. Такие оценки дали в четверг эксперты в ходе круглого стола «Вопросы кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства», прошедшего в удаленном режиме в Общественной палате РФ, передает ТАСС.

«Сегодня средняя заработная плата в отрасли составляет от 40% до 60% от средней по региону. Текучесть кадров — более 50%. Молодежи — не более 20%», — сказал председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский. По его словам, необходимо повышать престиж отрасли.

В России пока нет устойчивого спроса абитуриентов на специальности в сфере ЖКХ, высказала мнение заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. «Хотя, казалось бы, специальность нужна каждому, но почему-то пока является она менее популярной, чем, скажем, профессия юриста», — сказала она.

Не более 5—6% работников в этой сфере имеют высшее образование по специальностям, близким к ЖКХ, при этом ежегодно профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходят менее 2% работников, сообщил профессор РАНХиГС Евгений Блех. «А между тем у нас, по экспертным оценкам, причиной аварий является не столько техника, сколько человеческий фактор», — добавил он. Эксперт также отметил, что необходимо разработать квалификационные требования к претендентам на замещение должностей государственных и муниципальных служащих в сфере ЖКХ, а также провести мониторинг по целевым группам для определения потребностей по повышению квалификации.

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Комментарии

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Б.Е.С.
27.01.2022 17:21
<p>комментаторы (представители опроса) явно оторваны от ситуации рынка. </p>
<p>- заработные платы маленькие у линейных рабочик и даже у начальников отделов</p>
<p>- система полностью работает на оптимизации всех издержек и затрат</p>
<p>- емкость рынка и платежеспособность услуги копеечная. спосает отрасль только неэластичный спрос и страх перед долгами</p>
<p>- основная доля ФОТ приходится на учредителей и Ген. директора с Гл. бухгалтером или Фин. директором</p>
<p></p>
<p>В целом отрасли ЖКХ требуется не такое большое количество людей в штате: - учет тех. состояния, коммутатор, подготовка тех. документов, текущие мелкие работы по заявкам, тендеры (аукционы), проводки и учет материалов и активов, и далее по мелочи.</p>
<p></p>
<p>ровно то, что каждая УК сабботирует И НЕ ВЫПОЛНЯЕТ и создает видимость работы. паразитируя на отчислениях с целью получить свой кусочек за видимость работы и усложняя механизмы от них отказаться.</p>
<p> </p>
0
sergg65
sergg65
27.01.2022 19:38
<p>Посмотрите на холеных молодцов-бездельников из МФЦ . По 240 пузырей в каждом суперобеспеченном центре , даже не наученых скрывать ненависть к быдлу-населению . Про зарплаты не скажу , не в курсе , но это дикий рассадник махрового бюрократизма и невежества . Это , понятно , только по теме ЖКХ . По другим вопросам общался редко , по ним в целом оценка 4+ .</p>
<p></p>
<p></p>
2
alekseysmr
27.01.2022 20:45
<p>Зачем платить деньги и повышать зарплаты всем работникам, если можно забашлять конский гонорар парочке "икспердов" мастерам художественного свиста, которые будут вешать лапшу про повышнную престижность и нужность родине данной нищенской профессии</p>
1
24031957
28.01.2022 04:56
<p>Да на липовых Протоколах общего собрания собственников(ОСС) МКД работники ЖКХ крадут у жителей огромные суммы(вставляя в платежки не указанные услуги). А оспорить этот липовый Протокол ОСС жителям почти невозможно, так как Жилищный надзор всегда на стороне управляющей компании, в ответах они отвечают "идите в суд". А в суд надо идти только если у Вас есть опытный юрист и он возьмется за это дело. А жалеть работников ЖКХ, что у них маленькая з/п нечего, они же Вас не жалеют завышая Вам квартплату. </p>
6
bahandr
28.01.2022 08:57
<p>Опытный юрист по спорам с управляющими компаниями Вам не поможет. Судьи уже в открытую говорят положительное решение суда в пользу жильцов в споре с управляющими компаниями создаст прецедент, даже с учетом причисления нас к романо-германской правовой системе. В результате выстроенная с годами система в сфере ЖКХ начнет рушится, а какая бы не была система, разрушить ее нам некто не даст. Ну и по умолчанию много кто поставлен на кормление в таких сферах как ЖКХ, финансово-кредитная, строительная отрасли. </p>
<p>Итог выйграть с опытным юристом спор с управляющими компаниями, банками, госорганами, строительными корпарациями Вы можете только в той части, в которой действующей системой это позволено. </p>
0

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