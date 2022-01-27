Эксперты призвали повысить спрос на специальности в сфере ЖКХ и престиж отрасли

Специальности в сфере ЖКХ пока еще мало востребованы среди российских абитуриентов, при этом уровень зарплат в отрасли составляет 40—60% от средних по регионам. Такие оценки дали в четверг эксперты в ходе круглого стола «Вопросы кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства», прошедшего в удаленном режиме в Общественной палате РФ, передает ТАСС.
«Сегодня средняя заработная плата в отрасли составляет от 40% до 60% от средней по региону. Текучесть кадров — более 50%. Молодежи — не более 20%», — сказал председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский. По его словам, необходимо повышать престиж отрасли.
В России пока нет устойчивого спроса абитуриентов на специальности в сфере ЖКХ, высказала мнение заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. «Хотя, казалось бы, специальность нужна каждому, но почему-то пока является она менее популярной, чем, скажем, профессия юриста», — сказала она.
Не более 5—6% работников в этой сфере имеют высшее образование по специальностям, близким к ЖКХ, при этом ежегодно профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходят менее 2% работников, сообщил профессор РАНХиГС Евгений Блех. «А между тем у нас, по экспертным оценкам, причиной аварий является не столько техника, сколько человеческий фактор», — добавил он. Эксперт также отметил, что необходимо разработать квалификационные требования к претендентам на замещение должностей государственных и муниципальных служащих в сфере ЖКХ, а также провести мониторинг по целевым группам для определения потребностей по повышению квалификации.
Комментарии
<p>- заработные платы маленькие у линейных рабочик и даже у начальников отделов</p>
<p>- система полностью работает на оптимизации всех издержек и затрат</p>
<p>- емкость рынка и платежеспособность услуги копеечная. спосает отрасль только неэластичный спрос и страх перед долгами</p>
<p>- основная доля ФОТ приходится на учредителей и Ген. директора с Гл. бухгалтером или Фин. директором</p>
<p></p>
<p>В целом отрасли ЖКХ требуется не такое большое количество людей в штате: - учет тех. состояния, коммутатор, подготовка тех. документов, текущие мелкие работы по заявкам, тендеры (аукционы), проводки и учет материалов и активов, и далее по мелочи.</p>
<p></p>
<p>ровно то, что каждая УК сабботирует И НЕ ВЫПОЛНЯЕТ и создает видимость работы. паразитируя на отчислениях с целью получить свой кусочек за видимость работы и усложняя механизмы от них отказаться.</p>
<p> </p>
<p></p>
<p></p>
<p>Итог выйграть с опытным юристом спор с управляющими компаниями, банками, госорганами, строительными корпарациями Вы можете только в той части, в которой действующей системой это позволено. </p>