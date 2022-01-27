Эксперты призвали повысить спрос на специальности в сфере ЖКХ и престиж отрасли

Специальности в сфере ЖКХ пока еще мало востребованы среди российских абитуриентов, при этом уровень зарплат в отрасли составляет 40—60% от средних по регионам. Такие оценки дали в четверг эксперты в ходе круглого стола «Вопросы кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства», прошедшего в удаленном режиме в Общественной палате РФ, передает ТАСС.

«Сегодня средняя заработная плата в отрасли составляет от 40% до 60% от средней по региону. Текучесть кадров — более 50%. Молодежи — не более 20%», — сказал председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский. По его словам, необходимо повышать престиж отрасли.

В России пока нет устойчивого спроса абитуриентов на специальности в сфере ЖКХ, высказала мнение заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. «Хотя, казалось бы, специальность нужна каждому, но почему-то пока является она менее популярной, чем, скажем, профессия юриста», — сказала она.



Не более 5—6% работников в этой сфере имеют высшее образование по специальностям, близким к ЖКХ, при этом ежегодно профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходят менее 2% работников, сообщил профессор РАНХиГС Евгений Блех. «А между тем у нас, по экспертным оценкам, причиной аварий является не столько техника, сколько человеческий фактор», — добавил он. Эксперт также отметил, что необходимо разработать квалификационные требования к претендентам на замещение должностей государственных и муниципальных служащих в сфере ЖКХ, а также провести мониторинг по целевым группам для определения потребностей по повышению квалификации.