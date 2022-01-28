Миллион скачиваний мобильного приложения Банки.ру в 2021 году

В 2021 году Банки.ру запустил собственное мобильное приложение. В первый год работы через App Store, Google Play и App Gallery приложение скачали более миллиона раз. В течение 2021 года мобильное приложение находилось в топ-30 в категории «Финансы» как в Apple App Store, так и в Google Play.



Основной функцией, предложенной пользователям при запуске мобильного приложения, стал флагманский продукт Банки.ру — «Мастер подбора кредитов». С помощью мобильного приложения можно подать заявку на широкий спектр кредитных предложений, от микрозаймов до ипотеки, и отследить ее статус в специальном разделе «Мои заявки».

Разработчики Банки.ру постоянно расширяют функционал мобильного приложения. В 2021 году они добавили в приложение следующие сервисы, которые есть и на сайте маркетплейса:

● сервис подбора вкладов — с помощью простой анкеты пользователь может быстро подобрать наиболее выгодный продукт, а по некоторым вкладам и воспользоваться специальными предложениями с повышенными процентными ставками, доступными только пользователям Банки.ру;

● сервис подбора ипотеки — помогает пользователям выбрать лучшее предложение исходя из их потребностей, будь то оформление новой ипотеки или рефинансирование существующего ипотечного кредита;

● виджет курсов валют — специальный блок информации о динамике курсов, который каждый пользователь может разместить на основном экране своего смартфона;

● раздел «Новости» — предоставляет ключевую информацию о финансах для принятия пользователем правильных финансовых решений;

● возможность получать push-уведомления об изменении статуса по заявке и появлении более выгодных предложений или важных новостей.

«Мы внимательно следим за тем, как наши пользователи взаимодействуют с приложением, и стараемся развивать его в первую очередь по их потребностям. Благодаря этой стратегии у нас достаточно высокие оценки в Apple App Store и Google Play от пользователей, загрузивших наше приложение. Удобство и быстрое решение любой потребности в мире финансов является основной задачей платформы Банки.ру», — отмечает руководитель направления мобильных продуктов Банки.ру Мария Шамба.