Все новости

Миллион скачиваний мобильного приложения Банки.ру в 2021 году

28.01.2022 00:01
2 327
5 Время прочтения: 2 минуты
Миллион скачиваний мобильного приложения Банки.ру в 2021 году
Источник
Banki.ru

В 2021 году Банки.ру запустил собственное мобильное приложение. В первый год работы через App Store, Google Play и App Gallery приложение скачали более миллиона раз. В течение 2021 года мобильное приложение находилось в топ-30 в категории «Финансы» как в Apple App Store, так и в Google Play.

Основной функцией, предложенной пользователям при запуске мобильного приложения, стал флагманский продукт Банки.ру — «Мастер подбора кредитов». С помощью мобильного приложения можно подать заявку на широкий спектр кредитных предложений, от микрозаймов до ипотеки, и отследить ее статус в специальном разделе «Мои заявки».

Разработчики Банки.ру постоянно расширяют функционал мобильного приложения. В 2021 году они добавили в приложение следующие сервисы, которые есть и на сайте маркетплейса:

● сервис подбора вкладов — с помощью простой анкеты пользователь может быстро подобрать наиболее выгодный продукт, а по некоторым вкладам и воспользоваться специальными предложениями с повышенными процентными ставками, доступными только пользователям Банки.ру;

● сервис подбора ипотеки — помогает пользователям выбрать лучшее предложение исходя из их потребностей, будь то оформление новой ипотеки или рефинансирование существующего ипотечного кредита;

● виджет курсов валют — специальный блок информации о динамике курсов, который каждый пользователь может разместить на основном экране своего смартфона;

● раздел «Новости» — предоставляет ключевую информацию о финансах для принятия пользователем правильных финансовых решений;

● возможность получать push-уведомления об изменении статуса по заявке и появлении более выгодных предложений или важных новостей.

«Мы внимательно следим за тем, как наши пользователи взаимодействуют с приложением, и стараемся развивать его в первую очередь по их потребностям. Благодаря этой стратегии у нас достаточно высокие оценки в Apple App Store и Google Play от пользователей, загрузивших наше приложение. Удобство и быстрое решение любой потребности в мире финансов является основной задачей платформы Банки.ру», — отмечает руководитель направления мобильных продуктов Банки.ру Мария Шамба.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

5
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
msi.inc
msi.inc
28.01.2022 07:05
<p>Скачал.Честно приложение ни о чем.Очень скудный функционал.Для чего оно?</p>
3
Vovannih
28.01.2022 07:57
<p>Неприятно пользоваться приложением, которое постоянно предлагает тебе кредиты и микрокредиты, и это у него основная функция. Поставил, через день удалил. </p>
4
svarzan
28.01.2022 08:51
<p>Как будет функционал Отзывы НР и Новости, сразу скачаю.... А так не очем.....</p>
2
larus
larus
28.01.2022 20:19
<p>а общаются от силы 20 человек в основных ветках форума, где остальные 1миллион пользователей?)</p>
0
SL/TP
28.01.2022 20:29
<p>larus,</p>
<p>ждут в засаде! </p>
0

Материалы по теме

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей