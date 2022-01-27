«Росгосстрах» готов в упрощенном порядке урегулировать страховые случаи с застрявшими в Стамбуле туристами

«Росгосстрах» будет в упрощенном порядке урегулировать страховые случаи с туристами, задержавшимися в Стамбуле из-за непогоды. Соответствующее сообщение в четверг распространил страховщик.

Компания отмечает, что ждет обращений от своих клиентов с полисами страхования выезжающих за рубеж, вынужденно задержавшихся в Стамбуле из-за снегопада, который на несколько дней парализовал работу Стамбульского аэропорта. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки продолжатся как минимум до пятницы, 28 января.

Согласно оценке Ассоциации туроператоров России, из-за непогоды в Стамбуле могли застрять около 7 тыс. россиян — как организованных туристов, так и тех, кто путешествует самостоятельно. В сообщении «Росгосстраха» отмечается, что среди них есть и те, кто страховал на время поездки в Турцию не только свое здоровье, но и риски задержки и отмены рейса.



«Пока заявлений от застрахованных не было, но мы ждем, что наши клиенты, задержавшиеся в Стамбуле, будут обращаться за возмещением по возвращении на родину. И готовы урегулировать эти страховые события в особом порядке, — говорит начальник управления выплат по личному страхованию СК «Росгосстрах» Полина Григорьева. — В частности, мы не будем запрашивать у них документ, подтверждающий причины задержки, отмены или переноса рейса. В обычных обстоятельствах правила страхования требуют предоставления такой справки для получения выплаты, но мы понимаем, что люди только что пережили сильнейший стресс, и постараемся сделать процесс урегулирования для них максимально комфортным и оперативным».