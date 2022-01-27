Обзор рынков от Банки.ру: восстановление по всем фронтам

В четверг российские активы перешли к восстановлению. Основными факторами здесь выступили снижение геополитических рисков, а также позитивный внешний фон.

Несмотря на достаточно жесткие заявления Федеральной резервной системы США, сегодня покупки на западных площадках преобладают, в результате чего ведущие индексы в Европе к вечеру прибавляли до 1,5%, а в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 1,4%. Также поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 0,6%, закрепившись выше 89 долларов за баррель.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 3,4%, поднявшись до 3 473 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги «Газпрома» и Ozon, рост котировок которых составил 8,1% и 7,7% соответственно. Хуже рынка торговались Polymetal, Petropavlovsk и «Полюс», закрепившиеся на отрицательной территории на фоне снижения цен на золото.

Активизация покупок, прошедшая на фоне улучшения настроения инвесторов на российском рынке, привела к выходу индекса Мосбиржи выше 3 400 пунктов, что говорит в пользу отмены сценария снижения рынка, целями которого мог выступить район 2 900—2 950 пунктов. Для закрепления позитивных тенденций необходим выход индекса Мосбиржи к отметке 3 550 пунктов, что будет говорить в пользу дальнейшего восстановления и возможности возвращения рынка в диапазон 3 800—3 900 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль смог существенно укрепиться. Так, к окончанию основной сессии доллар подешевел на 2%, торгуясь в районе 77,9 рубля, евро ослаб на 2,8%, отступив ниже 87 рублей.



Снижение геополитических рисков сместило фокус инвесторов на фундаментальную недооцененность рубля, что и привело к резкому восстановлению национальной валюты. В случае дальнейшего снижения геополитической напряженности рубль продолжит укрепляться, в результате чего пара доллар/рубль может отступить к фундаментально более обоснованным уровням — району 73—75 рублей. При таком развитии сценария национальная валюта будет достаточно спокойно реагировать на ухудшение внешних факторов.