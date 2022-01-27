Сертификат о противопоказаниях для вакцинации будет доступен на портале госуслуг

Граждане, имеющие медицинские противопоказания для вакцинации против коронавирусной инфекции, смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг.

Сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител, уточняется в сообщении правительства.



Вопрос обсуждался на заседании правительства 27 января. Михаил Мишустин напомнил, что решение о наличии противопоказания принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. «В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», — отметил глава Кабмина.