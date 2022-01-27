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Сертификат о противопоказаниях для вакцинации будет доступен на портале госуслуг

27.01.2022 20:53
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Граждане, имеющие медицинские противопоказания для вакцинации против коронавирусной инфекции, смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг.

Сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител, уточняется в сообщении правительства.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 27 января. Михаил Мишустин напомнил, что решение о наличии противопоказания принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. «В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», — отметил глава Кабмина.

Результаты экспресс-тестов на коронавирус будут доступны на портале госуслуг, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

 25.01.2022 17:14

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Комментарии

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sergg65
sergg65
28.01.2022 00:01
<p>Опасаюсь , что в переходах метро он будет доступен несколько раньше...</p>
2

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