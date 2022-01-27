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В ЕАБР допустили укрепление российской валюты до 72 рублей за доллар при смягчении геополитического накала

27.01.2022 21:04
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ТАСС

Ослабление рубля привело к его сильной фундаментальной недооцененности, и при снижении «накала страстей» имеется пространство для движения курса российской валюты ближе к 72 рублям за доллар. Об этом заявил ТАСС главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

Помимо обострившейся в настоящее время геополитической напряженности, одним из ключевых факторов давления на курс российского рубля является сворачивание монетарных стимулов в США. В четверг американский регулятор объявил о сворачивании программы выкупа активов в начале марта. Кроме того, по прогнозам ЕАБР, Федеральная резервная система США увеличит ставку в марте на 0,25 процентного пункта и на конец 2022 года может довести ее до 1—1,25%.

Вместе с тем в краткосрочном периоде динамику рубля продолжит определять геополитика. «Повышается вероятность реализации сценария, при котором премия за страновой риск России и масштабы оттока капитала устойчиво останутся на высоких уровнях. В этом случае наблюдаемое в январе 2022 года ослабление рубля будет в большей степени являться сдвигом равновесия и курс может закрепиться выше 75 рублей», — предполагает Винокуров. При этом в краткосрочном периоде на фоне геополитической напряженности возможны всплески по курсу выше 80 рублей за доллар.

Это может быть принято во внимание Центробанком РФ на февральском заседании. Экономист дал понять, что допускает повышение ключевой ставки на 1 п. п. Вместе с тем ЦБ будет стремится сгладить волатильность курса. «Именно из-за всплеска волатильности на прошлой неделе регулятор объявил о приостановке покупок валюты по бюджетному правилу», — напомнил Винокуров.

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