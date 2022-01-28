Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:49 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,69 рубля, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,615 рубля (минус 35,5 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,635—77,96 рубля за доллар и 86,565—86,94 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:04 прибавляет 1,02% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 491,26 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

