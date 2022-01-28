Бизнес хотят начать штрафовать за искажение информации о товарах

Для бизнеса предлагают ввести новые штрафы за искажение информации о товарах, пишут «Известия» со ссылкой на Минфин, уточняя, что такой законопроект с поправками к КоАП в июле этого года будет внесен в Госдуму. В ведомстве пояснили, что речь идет о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров.

По данным Минфина, для пресечения злоупотреблений планируется ввести административную ответственность за «непредставление, а также искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, непредставление документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в представляемых документах».

Также, как уточнили в министерстве, будет введена ответственность для юрлиц (операторов электронного документооборота) за непредставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости. «Действующим законодательством такая ответственность не предусмотрена. Согласно плану законопроектной деятельности, предполагаемый срок внесения законопроекта в Госдуму — июль 2022 года», — пояснили в пресс-службе.

Подготовка к запуску национальной системы прослеживаемости товаров, которая начала действовать с 1 июля 2021 года, стартовала несколько лет назад. Еще в 2019-м страны — участники ЕАЭС подписали соглашение «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза». Его авторы рассчитывали, что такой механизм избавит рынок от контрафакта, а также заставит бизнес платить налоги, так как каждую партию закупок можно будет проследить.

Летом прошлого года правительство РФ утвердило список товаров, которые подлежат такому контролю. В их числе оказались холодильники, морозильники, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, детские коляски и сиденья, тепловые насосы, автопогрузчики, бульдозеры и другая техника. Речь идет о товарах, которые ввозятся на территорию России. При этом размер штрафов за отсутствие документации или искажение информации в ней в министерстве не назвали. Согласно редакции законопроекта, он может составить от 1 тыс. рублей за каждый документ.

Во фракциях Госдумы по-разному отнеслись к документу, который сейчас готовится. Зампред фракции «Справедливой России — За правду», глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг считает, что надо внимательно изучить законопроект. «Прежде всего нужно понять соразмерность предлагаемых штрафов правонарушениям, а также какова их целесообразность. Мы внимательно изучим законопроект и дадим ему оценку, когда он будет внесен в Госдуму», — сообщил он.

В КПРФ, напротив, в новую систему контроля не верят. «Можно по-всякому пытаться контролировать, но если будет процветать коррупция, то никакая цифровая экономика не поможет. Никакие марки, наклейки о качестве товара работать не будут. Вот как это будет работать? Я недавно скачал программу: как отличить поддельный товар по штрихкоду. Чтобы мне купить качественные товары, потребовались сутки», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по экономике коммунист Николай Арефьев.