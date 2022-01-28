Чистая прибыль Visa выросла на четверть

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам завершившегося 31 декабря I квартала 2021—2022 финансового года выросла на 26% до 3,959 млрд долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 1,83 доллара против 1,42 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 1,81 доллара, прогноз составлял 1,7 доллара за акцию. Выручка Visa увеличилась на 24% год к году и составила 7,059 млрд долларов при прогнозе в 6,79 млрд долларов.

Операционные затраты Visa за прошедшие три месяца выросли на 24% до 2,3 млрд долларов. Объем платежей в минувшем квартале вырос на 20%.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.